AİLE KONAK’TAN KADINLAR GÜNÜ JESTİ

Gölcük’te faaliyet gösteren Aile Konak Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bayan çalışanlarını unutmayarak çiçek ve pasta eşliğinde kutlama organizasyonu düzenledi

Gölcük’te üçüncü yılını kutlamaya hazırlanan Aile Konak Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, çalışanlarına özel kutlama gerçekleştirdi. Bayan personellere yönelik düzenlenen etkinlikte konuşan idari direktör Dr. Şahin TALUS, 8 Mart Kadınlar Günü’nün çıkış sebebine değinerek, hayatın her alanında emek veren kadınların, özellikle çalışan bayanların yükünün ne derece ağır olduğunun altını çizdi.

Pasta kestiler

Aile Konak Hastanesi’nin Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlediği etkinlikte söz alan tıbbi direktör Op. Dr. M. Veysel BESNİLİ, kadınların toplumda çok büyük öneme sahip olması gerektiğini, yaşamın her alanındaki başarı ve güçlü duruşlarını bir kez daha taktir ederek günlerin kutladığını belirtti. Bayan personellerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, müzik eşliğinde kokteyl verildi. Tüm çalışan bayanlara çiçek hediye edildiği etkinlikte, çiçeklerini alan çalışanlar fotoğraf çektirerek kadınlar günü etkinliğini ölümsüzleştirdiler. Kadınlar Günü’ne özel “iyi ki varsınız” mesajı veren pasta alkış alırken, başta bayan hekimler ve tüm bayan çalışanlar pastayı birlikte keserek keyifli bir Kadınlar günü kutladılar.