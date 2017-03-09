  • BIST 89.003
  • Altın 145,906
  • Dolar 3,7655
  • Euro 3,9834
  • Kocaeli 12 °C

AİLE KONAK’TAN KADINLAR GÜNÜ JESTİ

»
AİLE KONAK’TAN KADINLAR GÜNÜ JESTİ
Gölcük’te faaliyet gösteren Aile Konak Hastanesi,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bayan çalışanlarını unutmayarak çiçek ve pasta eşliğinde kutlama organizasyonu düzenledi

Gölcük’te üçüncü yılını kutlamaya hazırlanan Aile Konak Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, çalışanlarına özel  kutlama gerçekleştirdi. Bayan personellere yönelik düzenlenen etkinlikte konuşan idari direktör Dr. Şahin TALUS, 8 Mart Kadınlar Günü’nün çıkış sebebine değinerek, hayatın her alanında emek veren kadınların, özellikle çalışan bayanların yükünün ne derece ağır olduğunun altını çizdi.

Pasta kestiler

Aile Konak Hastanesi’nin Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlediği etkinlikte söz alan tıbbi direktör Op. Dr. M. Veysel BESNİLİ, kadınların toplumda çok büyük öneme sahip olması gerektiğini, yaşamın her alanındaki başarı ve güçlü duruşlarını bir kez daha taktir ederek günlerin kutladığını belirtti. Bayan personellerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, müzik eşliğinde kokteyl verildi. Tüm çalışan bayanlara çiçek hediye edildiği etkinlikte, çiçeklerini alan çalışanlar fotoğraf çektirerek kadınlar günü etkinliğini ölümsüzleştirdiler.  Kadınlar Günü’ne özel “iyi ki varsınız” mesajı veren pasta alkış alırken, başta bayan hekimler ve tüm bayan çalışanlar pastayı birlikte keserek keyifli bir Kadınlar günü kutladılar.

Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte müşteriye hakaret etmenin cezası09 Mart 2017 Perşembe 15:06
  • Bugün başlıyor! Hızla düşecek09 Mart 2017 Perşembe 14:54
  • Başkan Üzülmez, Reis filmini hemşehrileriyle birlikte izledi09 Mart 2017 Perşembe 14:34
  • Başiskele Belediyesi, yardıma muhtaçlar için hayır çarşısı kurdu09 Mart 2017 Perşembe 14:31
  • Tek kadın terzi oda başkanına plaket09 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • İzmit'te toplu taşıma hatlarında güzergah değişikliği09 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Mahmut Tuncer, Şanlıurfalılar gününde sahne alacak09 Mart 2017 Perşembe 12:21
  • Kartepe Kanal Park Projesinde yollar açılıyor09 Mart 2017 Perşembe 11:07
  • İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı09 Mart 2017 Perşembe 11:07
  • İzmit'te gazeteciler bisikletlerine kavuştu09 Mart 2017 Perşembe 11:06
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti