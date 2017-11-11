Kocaeli4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Aile Platformu toplantısı bugün
Aile Platformu toplantısı bugün

Aile Platformu toplantısı bugün

STK Türkiye Aile Platformu / TÜRAP 7. İstişare Grubu Kocaeli Toplantısı, bugün saat 09.45’te The Ness Otel’de gerçekleştirilecek.

A+A-

Toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler katılacak. 
 

Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.