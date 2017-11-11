Aile Platformu toplantısı bugün
STK Türkiye Aile Platformu / TÜRAP 7. İstişare Grubu Kocaeli Toplantısı, bugün saat 09.45’te The Ness Otel’de gerçekleştirilecek.
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Toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler katılacak.
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Etiketler : Aile Platformu toplantısı
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