Ailede çocuk disiplini nasıl olmalı?

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra birçok sürdürülebilir başarılı proje ile kursiyerlerine eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları(KO-MEK)’nda sosyal projeler tüm hızıyla devam ediyor.

2014 yılından itibaren 1354 kursiyere eğitim vererek birer bilinçli birey olarak aile yapısını güçlendirmeyi amaçlayan KO-MEK Aile Okulu’nun 6. Dönem 1. Hafta eğitimleri başladı. Körfez ve Gebze'de başlayan “Aile Okulu” kurslarına 400’ü aşkın kursiyer katılarak eğitim almaya başladı. 5 hafta devam edecek olan eğitimlere birbirinden ünlü ve alanında uzman konuşmacılar katılacak.

AİLE OKULU 6. DÖNEM 1. HAFTASI BAŞLADI

Aile Okulu 6. Dönem 1. Hafta eğitimleri Davranış Bilimleri Uzmanı, ASPB ATHGM AEP Formatörü ve İstanbul Kadın Platformu Derneği Başkanı Şengül Yiğit ile start aldı. Körfez Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde konu; “Ailede Disiplin ve Anne Baba Rolleri” oldu. Sohbet ortamında gerçekleştirilen eğitimlerde Şengül Yiğit, zaman zaman katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak eğitimlere devam etti. Konuşmasına KO-MEK kurslarından duyduğu memnuniyeti anlatarak başlayan Yiğit, “Sizlere ve bizlere bu hizmeti sunan, hiçbir hizmetten kaçınmayan başta Başkan İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

AİLEDE DİSİPLİN, ÇOCUĞU KORKUTMAK DEĞİLDİR

‘’Anlatacaklarımı yaşaya yaşaya bugünlere geldim’’ diyerek konuşmasını sürdüren Şengül Yiğit, ‘’Ailede disiplin konusu sürekli bireyler tarafından yanlış algılanıyor. Bizler çocuklarımızı korkutarak zaman zamanda şiddet uygulayarak disiplini sağlamaya çalışıyoruz. Oysaki disiplin; sayısız ve farklı koşullarda çocuğa nasıl davranacağını öğretmek ve kendi kontrolünü sizden ona geçirmektir’’ dedi. “Bizler ne yazık ki kendi çocuklarımıza hatta yeni evlenmiş gelinlerimize bile kaynana olarak bizlere biçilen rolleri uygulamakla görevliymişiz gibi davranıyoruz” diyen Yiğit, ‘’Evin erkeği çalışır eve ekmek getirir evin hanımı da çocukları disiplin etmekle görevlidir zannediliyor. Bunu da ne yazık ki kadınlar olarak bizler erkek çocuklarımızı kızlardan farklı ve toleranslı yetiştirerek hazırlıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARINIZIN SİZİ KANDIRMASINA MÜSAADE ETMEYİN

Ailenin çocuğun sosyal deneyimlerini ilk uyguladığı düzenek olduğunu kişiliğin gelişmesinde ailenin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Yiğit, ailede anne baba tutumlarına örnek vererek konuşmasını sürdürdü. Konuşmasında 6 tip aile yapısı olduğunu ifade ederek devam eden Şengül Yiğit, “Otoriter, İlgisiz, Mükemmeliyetçi, Tutarsız ve Aşırı koruyucu demokratik anne baba’’ tutumlarına değindi. Annelere seslenen Yiğit, “Cep telefonunda oyun olan anne babalar, lütfen kendi iyiliğiniz ve çocuklarınızın iyiliği için hemen silin” uyarısında bulundu. İlgisiz anne babalara uyarılarda bulunan Yiğit, ‘’Çocuklarınızı internetten uzak tutun ya da sizin kontrolünüzde internete girmelerini sağlayın ya da çocuklarınızın sizi kandırmasına imkan vermeyin. Anne baba olarak siz çocuklarınıza ilgisiz olursanız çocuklarınız büyüdüğünde kendini kanıtlamak için saldırgan ve tutarsız olurlar’’ dedi.