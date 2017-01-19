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Ailesine kızdı kendini bıçakladı

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Ailesine kızdı kendini bıçakladı
Bugün Körfez Yarımca Hacı Osman Mahallesi’nde meydana gelen olayda ailesiyle tartışan bir şahıs kendisini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle bir konu nedeniyle tartışan Atalay D. adlı şahıs, yaşadığı kızgınlık sonrasında mutfaktan aldığı bıçakla kendisini karnından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Altay D.'yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Atalay D. İlk müdahale sonrasında ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Atalay D.  genel cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binali Aslan

Akıl almaz olay! Kızıyla tartışıp kendini bıçakladı

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