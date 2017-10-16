AK Genç Dilovası’nda aday Sarıca oldu

AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları'nda başkan adayının belirlenmesi için aday adayı olan Emre Sarıca, Fırat Karakaya ve Emirhan Topçu mülakatlarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkezine davet edildi. Genel Merkezde yapılan görüşmenin ardından yapılan istişareler sonucunda kongrede aday olacak isim Emre Sarıca olarak belirlendi.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

Sarıca, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Dilovası Kültür Merkezinde yapılacak olan AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 4. olağan kongresinde tek aday olacak.

Emre Sarıca kimdir?

1988 yılında Gebze'de doğdu. 2005 yılında Hereke Lisesi'nden mezun oldu.

2008 yılında Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimine Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde devam etmektedir

2015 yılında AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kollarında Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Dilovası’nda esnaflık yapan Sarıca, evli ve bir çocuk babasıdır.