AK Genç Dilovası’nda birlik mesajı

AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkan adayı olarak seçilen Emre Sarıca ve İlçe Gençlik Kolları aday adayları Fırat Karakaya, Emirhan Topçu, Yusuf Ekici, Murat Bahçe ve Muhammet Gözel bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Ortak gayelerinin Dilovası gençliğinin menfaati olduğunu belirten AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Emre Sarıca; “Biz bu yola çıktığımızda adayımız kim olursa olsun biz seçilmiş gibi çalışacağız diye birbirimize söz verdik. Gerekli temaslarımız işbirliği içerisinde yürüttük. Ve Adaylık tarafıma tebliğ edildi. Birbirimize söz verdiğimiz gibi tüm aday adayı arkadaşlarımız ile bir araya gelerek 21 Ekim'de yapacağımız Gençlik Kolları Kongremizde neler yapacağımızın istişaresini yaptık” dedi.



