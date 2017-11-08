AK Genç Dilovası’nda İcra Kurulu belli oldu

AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Erkan Arslan ve H.İbrahim Arslan da katıldı. AK Parti Dilovası İlçe’nin yeni icra kurulu şu isimlerden oluştu:

Emre Sarıca (Başkan) Muhammet İnci (Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı), Yunus Elden (Teşkilat Başkanı), Yunus Kaya (Seçim İşleri Başkanı), Emirhan Topçu (Tanıtım Medya Başkanı),Tuğce Işıkkaya (Sosyal Politikalar Başkanı), Mehmet İnalkaç (Yerel Yönetimler Başkanı), Fırat Gençer (Ekonomi ve Mali İşler Başkanı), Rıdvan Eriden (Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı), Ferdi Ataseven (Yeni Seçmen İşleri Başkanı), Zeynep Turgut (İlçe Sekreteri), Semih Çilek, Muhammet Gözel, Yılmaz Karataş, İsmail Hakkı Karadeniz (Üye).