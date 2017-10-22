AK Genç Kandıra'da aday Bayraktar oldu
AK Parti Kandıra İlçe Gençlik Kolları başkan adayı Ömer Bayraktar oldu.
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AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, yapılan istişareler sonucunda Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkan adaylığına Ömer Bayraktar’ı belirlediklerini duyurdu.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : AK Parti, Emre Kahraman, Ömer Bayraktar
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