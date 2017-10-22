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AK Genç Kandıra'da aday Bayraktar oldu

AK Genç Kandıra'da aday Bayraktar oldu

AK Parti Kandıra İlçe Gençlik Kolları başkan adayı Ömer Bayraktar oldu.

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AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, yapılan istişareler sonucunda Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkan adaylığına Ömer Bayraktar’ı belirlediklerini duyurdu.

Çiğdem ARMAĞAN

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