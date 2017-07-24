AK gençler kongre startını verdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, ilimizde gerçekleştirdiği Marmara Bölge Gençlik Kolları il başkanları toplantısıyla kongre sürecini masaya yatırdı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş bugün ilimize gelerek Marmara Bölge Gençlik Kolları il başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Yuvacık Karaaslan Kamping’de gerçekleşen programa İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 14 ilin gençlik kolları başkanı katılım sağladı.

2019’A HAZIRLANIYORUZ

Gündemin AK Parti Gençlik Kolları Kongre süreci olduğunu ifade eden Ecertaş, “2019 seçimlerine hazırlık olarak bu süreç bizim için çok önemli. Ana kademe kongre sonralarında bizde kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. İllerde istişareler yaparak değerlendirme yapıyoruz. Bir buçuk gün süre boyunca delege seçimleri, belde seçimlerini masaya yatırıp tartışıyoruz. Bu hafta itibariyle ilçe delege seçimlerini başlattık. Önümüzde ki hafta bitireceğiz. 14 il başkanımız birlikte istişare yapacağız. Gençlik kolları kongremizi hızlıca tamamlayıp 2019 seçimlerine hazırlanacağız” diye konuştu.

HEDEF SAYIYI ARTTIMAK

Ecertaş şunları söyledi: “Gençlik kollarında başkan olmak için yaş sınırı 30 yaş. 30 yaşını geçince biz yenileniyoruz. Benim de yaşım 30’u geçiyor. Yenilenme süreci yüzde 60’ı aşar. Kongreler yenilenme ve tazelenme süreci. 18 yaşın milletvekili olma hakkı için 400’e yakın 18-25 yaşında arkadaşımız var. Hedefimiz bunu arttırmak”

Çiğdem ARMAĞAN