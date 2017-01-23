AK Gençler, köy temsilcileriyle toplandı 

AK Parti Gençlik Kolları, “Seçim sandıkta kazanılır” programı kapsamında referandum sürecine hazırlık amaçlı çalışmaları program doğrultusunda sürdürüyor.

Volkan Bozkır Başkanlığı’ndaki AK Parti İzmit Gençlik Kolları yönetimi, bu kez 50 köy temsilcisiyle bir araya geldi. Referandum sürecinde sandıkların öneminden bahsedilen buluşmada, sandık yönetim kurullarına verilmek üzere Başbakan Yıldırım’ın mektubu başkanlara teslim edildi.

AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır, hız kesmeden çalışmaları sürdüreceklerini belirtti, “Cumhurbaşkanımızı devlet başkanı yapacağız. Hedefimiz büyük, milletimiz büyük ve biz bu yolda milletimize güveniyoruz. Bu akşam buraya gelen köy başkanlarıma teşekkür ederim. Birlikte bu zorlu süreci güzel bir şekilde geçireceğimize inanıyorum” dedi.

