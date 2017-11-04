AK Gençler, Kudüs’ü gezdi

Dünya üzerinde Müslümanlara yapılan zulümlere hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Emre Kahraman, “Kocaeli’nin AK Gençleri olarak her zaman dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimizin destekçisi olmaya, elimizden geldiğince yardım etmeye gayret gösterdik. Bütün dünyada mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olan dünya lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İmkanı olan Kudüs’e gitsin’ çağrısını karşılıksız bırakamazdık. AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları olarak yaptığımız bu ziyaret inşallah tüm gençlere örnek olacak” dedi. İlk gün Mahmud Camii ve külliyesini, Hz.İsa’nın doğduğu yeri ziyaret eden grup, Lut Gölü’nü dolaştılar, akşam ve yatsı namazlarını Mescid-i Aksa’da kıldılar.

Zeytin Dağı ziyaretiyle başlayan ikinci gün ziyaretlerinde Hz.Meryem Ana Kilisesi ve Hz.Davut Türbesi ziyareti yapıldı. Cuma namazı Mecsid-i Aksa’da kılındı, bölgedeki tarihi ve dini mekanlar dolaşıldı.

