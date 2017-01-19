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AK Gençler; “Referanduma hazırız”

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AK Gençler; “Referanduma hazırız”
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, referandum gündemli toplantıda ilçe gençlik kolları başkanları ile il merkezinde bir araya geldi.

İL GENÇLİK SKM BAŞKANI: AYKUT ÇAĞLAYAN

Kocaeli AK Gençliği ile yapacakları çalışmaları ilçe başkanları ile istişare ettiklerini belirten İl Gençlik Kolları Başkanı Kahraman, İl Gençlik Kolları SKM Başkanlığı’na, Teşkilat Başkanı Aykut Çağlayan’ın görevlendirildiğini, İl Gençlik Kolları SKM ekibini de kurduklarını açıkladı.

GENÇLERİN ELİ SIKILACAK

“Seçim Sandıkta Kazanılır, Sandık Yönetim Kurulu Buluşmaları” adını verdikleri proje hakkında bilgi veren Kahraman, şunları söyledi:

“İlimizde bulunan 3 bin 620 sandıkta görev alacak AKGENÇ kardeşimizi bugünden belirledik. 472 mahalle başkanımız ve 3 bin 620 sandıkta görev alacak AKGENÇ kardeşimizle sandıklarda bulunan öncelikle genç üyelerimize ardından da bu sandıklarda bulunan genç seçmenlere ulaşacağız. Referandum gündemiyle 400 bin genç seçmene ulaşmayı hedefliyoruz. El sıkmadık genç bırakmayacağız”

Referandum boyunca sosyal medya üzerinden çok önemli çalışmalar planladıklarını belirten AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kahraman, hem fotoğraf, hem videolar, hem de sokak röportajları ile gençliğin nabzını tutup, yeni Anayasayı anlatacaklarını, bununla ilgili bütün materyalleri dağıtıp, ulaşmadık ev bırakmayacaklarını söyledi.

Kahraman, “Teşkilatımız hazır, Kocaeli gençliği hazır. Cumhurbaşkanımızı Devlet Başkanı yapmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

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