Ak Gençlerde kongre günü

TEK ADAY VAR

AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları kongresinde İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Aykut Çağlayan tek aday olacak. 400 delegenin oy hakkı var. 25 kişilik ilçe yönetim kurulu, 103 il delegesi seçilecek. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da katılacaklar.

AYKUT ÇAĞLAYAN- AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için tek aday.

