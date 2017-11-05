Ak Gençlerde kongre günü
Ak Parti’de bir süredir mola veren kongreler yeniden başlıyor. İzmit İlçe Gençlik Kolları 4’üncü olağan genel kurulu bugün saat 19.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayacak.
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TEK ADAY VAR
AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları kongresinde İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Aykut Çağlayan tek aday olacak. 400 delegenin oy hakkı var. 25 kişilik ilçe yönetim kurulu, 103 il delegesi seçilecek. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da katılacaklar.
AYKUT ÇAĞLAYAN- AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için tek aday.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Ak Parti, kongre, Aykut Çağlayan
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