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AK Gençler'den renkli festival

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AK Gençler'den renkli festival
Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’ın koordinesinde AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları tarafından ilk kez düzenlenen AK-GENÇ FEST adlı spor etkinlikleri SEKA Park’ta bulunan Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirildi.

Festivale sonradan katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da gençlerle masa tenisi oynadı. Festivalin sonunda dondurma, köfte ekmek, ayran ve su dağıtıldı. Yaklaşık 20 stant kuruldu ve 15 spor dalında yarışmalar yapıldı.

KATILIM

Festivale Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, ilçe gençlik kolları ve çok sayıda partili katılım sağladı. 

GENÇLİĞİN ENERJİSİ

Festivalin açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “İnşallah bugün burada gelecek senelerde de bu tür organizasyonlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Birçok seçim atlattık ama gençlik olarak gençliğin enerjisini dinamiğini sahaya yansıtmak için bugün burada toplandık. İnşallah ilçe ve il teşkilatlarımızı oluşturup 2019 ve önümüzde olacak birçok çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

FİNALİ BURADA YAPIYORUZ

Ardından konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, “Sabah bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik, programın finalini burada yapıyoruz. Sivas’ta şehrin meydanında Cuma akşamı büyük bir medrese var. Onların tam ortasında 15 Temmuz programı yaptı arkadaşlarımız. Ardından Yozgat’ta kanyonda genç kardeşlerimizle beraber yürüyüş yaptık. Daha sonra Amasya’da program yaptık. Şimdi de Kocaeli’deyiz.” ifadesini kullandı. 

NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK

Ecertaş, “15 Temmuz inşallah nesilden nesile aktarılacak. Bugün sabah Gebze’deki külliyede yaptığımız programda çok güzel bir organizasyon vardı. Buradan tüm 15 Temmuz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Tüm halkımızla o akşam sokaklardaydık. Darbeye geçit vermedik. İlk defa bir darbe başarısız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirmeyiz. Kocaeli Teşkilatlarına ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ

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