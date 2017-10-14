Ak Kadınlar mülakatta

Ak Parti’de henüz tarihi belli olmayan İzmit İlçe Kadın Kolları Kongresi’nde İlçe Kadın Kolları Başkanlığı veya yönetim kurulu üyeliğine talip olan parti üyesi kadınlar, dün genel merkezden görevli olarak gelen Seda Gören ve Yasemin Batur’la mülakata alındı.

YAKLAŞIK 200 KİŞİ

AK Parti Kocaeli İl başkanlığındaki mülakata, yaklaşık 200 kadın katıldı. İlçe Kadın kolları yönetici adayları, daha önce internet üzerinden başvuru yapmıştı. Mülakat sonuçları ile ilgili bir açıklama yapılmadı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Geleceğin Türkiye’si, evinden, eşinden, evladından, vaktinden fedakarlık yaparak bu davanın daha da güçlenmesi için çalışan kadınların eseri olacaktır” dedi.