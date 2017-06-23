AK Kadınlara Genel Merkez’den tam not

Ak Parti Kocaeli Kadın Kolları ramazan ayı boyunca yaptığı ziyaret ve çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti Kocaeli Kadın Kolları, Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanı ve Kocaeli Koordinatörü Hasret Yavuz’u ağırladı. Ramazan çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette ayrıca Gebze’de çat kapı ziyaretler de yapıldı.

“KOCAELİ KADIN KOLLARI ÖRNEK OLDU”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanı ve Kocaeli Koordinatörü Hasret Yavuz Kocaeli Kadın Kollarının çalışmalarını çok beğendiğini ifade ederek “16 Nisan öncesi proje ve çalışmalarıyla Kocaeli Kadın Kolları örnek oldu. Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalar da çok güzel” dedi.

“RAMAZAN AYI BOYUNCA KAPI KAPI GEZDİK”

AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmaları hakkında bilgi vererek “Ramazan ayı boyunca kapı kapı gezdik. Sadece il kadın kollarımızla değil bütün ilçelerimizle ramazan ayını dolu dolu geçirdik. Yaşlı ve hastalarımızı hiç ihmal etmiyoruz ancak ramazanda daha fazla ziyaret yaptık. Bunun yanı sıra Kocaeli Kadın Kolları olarak yüzlerce gönül sofrasına konuk olduk” dedi.

İZMİT KADIN KOLLARININ TOPLANTISINA KATILDI

İki gün boyunca Kocaeli’de çalışmalara katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanı ve Kocaeli Koordinatörü Hasret Yavuz İzmit İlçe Kadın Kolları’nın haftalık olağan toplantısına da katıldı. İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıya il kadın kolları başkan yardımcıları da katıldı.