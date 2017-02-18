AK Parti 40 otobüsle Ankara’ya gidiyor

İl Başkanı Ceyhan, 25 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara Arena Spor Salonu’nda başlayacak kampanya tanıtım toplantısına ilimizden 40 otobüsle katılım sağlanacağını açıkladı.
HER İLÇEDEN 3 OTOBÜS
AK Parti İl Başkanı Ceyhan, 25 Şubat toplantısına ilimizden bütün milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılacağını belirtti, “Her ilçeden en az 3 otobüsle Ankara’ya gideceğiz. 25 Şubat’ta genel merkezin yapacağı tanıtım toplantısının ardından da ilimizde sokak sokak gece-gündüz, çalışmalara başlayacağız” dedi.
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