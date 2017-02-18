AK Parti 40 otobüsle Ankara’ya gidiyor

AK Parti Kocaeli Teşkilatı, parti genel merkezinin referandum çalışmalarını başlatacağı 25 Şubat’taki büyük toplantıya katılmaya hazırlanıyor.

İl Başkanı Ceyhan, 25 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara Arena Spor Salonu’nda başlayacak kampanya tanıtım toplantısına ilimizden 40 otobüsle katılım sağlanacağını açıkladı.

HER İLÇEDEN 3 OTOBÜS

AK Parti İl Başkanı Ceyhan, 25 Şubat toplantısına ilimizden bütün milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılacağını belirtti, “Her ilçeden en az 3 otobüsle Ankara’ya gideceğiz. 25 Şubat’ta genel merkezin yapacağı tanıtım toplantısının ardından da ilimizde sokak sokak gece-gündüz, çalışmalara başlayacağız” dedi.

