AK Parti açısından işin tadı kaçmaya başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyu önünde çok açık biçimde açıkladı. “Ankara, Bursa, Balıkesir Belediye Başkanı arkadaşları tebligat yapıldı. Onlar da en kısa zamanda istifalarını vereceklerdir” dedi.

Kamuoyu olarak, Erdoğan’ın neden ısrarla kendi partisinden bazı belediye başkanlarının istifasını istediğini tam olarak bilemiyoruz. Bu kişilerin “FETÖ’cü olduğu konusunda sağlam kanıtlar mı var?”. Yoksa bu belediyelerde belgelenmiş, kanıtlanmış yolsuzluk, suç unsurları mı bulunuyor?

Cumhurbaşkanı, “Bu hareketin tarzını bu arkadaşlarımız da gayet iyi bilirler. Gereğini yaparlar” diyor.

Ama Ankara, Bursa, Balıkesir Belediye Başkanları hala istifa etmedi.

Maazallah, böyle bir durum bizim Büyükşehir Belediyemiz için söz konusu olsa, İbrahim Karaosmanoğlu bir dakika durur muydu? Zerre kadar tereddüt gösterir miydi? Asla. Laf Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıktığı anda, gereğini yapardı.

2019 yılı, çok zor bir yıl olacak. AK Parti için, Cumhurbaşkanı Erdoğan için zor yıl olacak. Seçimler var.

Dış politikada sorunlar olabilir. Ekonomide sorunlar olabilir. Ama toplumun büyük bölümünde Erdoğan’a yönelik büyük ve sarsılmaz bir sevgi, güven var. AK Parti’ye oy veren insanlar, AK Parti’nin adaylarını milletvekili, belediye başkanı seçen insanların, aslında o adaylara değil, Erdoğan’a oy veriyorlar. Erdoğan’ın kararlılığını, disiplinini, ağzından çıkan sözü uygulatmasını seviyorlar.

Ama önümüzdeki “İstifası istenen belediye başkanları” tablosu, iş uzadıkça Cumhurbaşkanı’nın otoritesini sarsıyor. Ankara Belediye Başkanı direniyor. Bursa Belediye Başkanı direniyor. Balıkesir Belediye Başkanı direniyor. Kime karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı direniyor.

Bu tablo, AK Parti ve Cumhurbaşkanı açısından kabul edilebilir bir tablo değildir. Eğer, otorite bu olayla sarsılırsa, 2019 Mart ayındaki yerel seçimler öncesi aday belirlemede, 2019 kasım ayındaki genel seçimlerde aday belirleme konularında parti içinde öyle bir kaos ve kargışa çıkar ki, işte bu tablo AK Parti’yi gözden düşürebilir. Sanırım Cumhurbaşkanı bu duruma izin vermeyecektir.

Yan yol bitmiş olmalıydı

Büyükşehir Belediyesi, D-100 karayolu üzerinde ilimiz geçişinde son ve belki en önemli köprülü kavşak inşaatını başlattı. Köseköy merkezdeki ışıklı kavşak yerine ışıkları tamamen kaldıracak battı çıktı yapılıyor.

Bu iş bitince - ki 2019 Mart’ı öncesi bitecektir- yol çok rahatlayacak. Özellikle Kandıra kavşağında Akçakoca Bey köprüsü, Alikahya kavşağında Sakıp Sabancı Köprüsü yapılınca, bol bol yaya üst geçidi yapılıp, D-100 üzerindeki ana yolu gereksiz durduran ışıklar kaldırılınca akıcılık atmış, bütün trafik yükü Köseköy kavşağına yüklenmişti.

Köseköy’deki battı çıktı başlamadan önce, işin ihalesini kazanan müteahhit firma ile uzun pazarlık yapıldı. Firma, önce yüksek gelir getirecek kazık çakma işinden başlamak istemişti. Büyükşehir Belediyesi ise, inşaat aşamasında yolu olabildiğince az tıkamak için önce yan yolun yapılmasında direndi. Büyükşehir’in istediği oldu. Önce, mevcut D-100’e paralel yan yolun yapımına başlandı.

Önceki gün bu bölgeden geçtim. Yan yolun işi hala bitmemiş. Bir yandan inşaat da daha geniş bölgeye yayılıyor. Kavşaktan araç giriş çıkışları kapanmış. Ama bölgede bir yaya trafiği var ve bu nedenle hala D-100’ü zaman zaman durduran ışıklar çalışıyor.

İnşaat alanında yoğun bir çalışma var. İş Otogar kavşağındaki gibi savsaklanıyor dersek, yanlış yaparız. Ama bir dağınıklık var. O çok gerekli yan yol bitirilmedi. Bazı önemli kavşaklar araçlara kapandı. Önümüz kış. Kar, yağmur, çamur. Yan yollar bitmezse, burada büyük sıkıntılar yaşanacak. Büyükşehir’in müteahhit üzerinde biraz titiz durması gerekiyor.

Ayaz’dan umutluyum

Hasan Ayaz, 30 Eylül kongresi ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı seçildi. Görevde henüz 1 ay olmadı. Ama Ayaz, tarzını ortaya açıkça koyuyor.

Her fırsatta “Kimseyle kavga etmeyeceğim” diyor. Her fırsatta, “İzmit’teki herkesin hizmetinde olacağım” diyor. AK Parti’nin eski İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, çok fazla siyasetin içine giren, çok fazla ortalıkta gözükmeyi seven biri değildi.

Hasan Ayaz öyle değil. Belli ki, parti disiplininin izin verdiği en uç noktaya kadar İzmit menfaatlerini savunacak. İzmitlinin yanında olacak. Hasan Ayaz’ın kişiliğinde, aileden gelen genlerinde de zaten bu tavrı görebilirsiniz.

İzmit’in bir süre, siyasi kavgaların her çeşidinin dışında kalarak hizmete ihtiyacı var. Hasan Ayaz’ın bu konuda bir şans ve fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendisinden umutluyum.

Artık kazanmalıyız

Kocaelispor, bu sezon kendi evinde taraftarına şöyle keyifli bir maç izletemedi. Deplasmanda bileği bükülmeyen Yeşil-Siyahlı takım, kendi sahasında zayıf takımlara çok gereksiz puan kayıpları yaptı. Eğer sahamızdaki maçları kazanabilmiş olsak, bugün çok farklı bir yerdeydik.

Kocaelispor bu akşam da İzmit’te Payasspor’u ağırlıyor. Artık İsmetpaşa’da şöyle eze eze bir galibiyet almalıyız. Kocaelispor’un geleceği konusunda önemli gelişmeler yaşanırken, bu moralin sportif başarıya da dönüşmesi gerekiyor.

Hala Kocaelispor yönetimi neden gece maçında ısrar eder anlamıyorum. Bu mevsim gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı arasında önemli fark bulunuyor. Kocaelispor’un iç sahadaki gece maçlarını izlemeye gidenler titreşiyor. Umarım bu akşam Payasspor karşısında içimi ısıtan bir oyun olur. Rakip karşısında girdiğimiz pozisyonların onda birini gole çevirsek, zaten her maçı farklı kazanmış olurduk.