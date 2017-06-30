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AK Parti Ankara’da

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AK Parti Ankara’da
AK Parti’nin genel merkezinde bu hafta sonu önemli toplantılar var.

81 ilin il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları, Ankara’ya davet edildiler. Yarın ve pazar günü yapılacak toplantılarda AK Parti’nin kongre takvimleri belli olacak, her ilde 15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenecek törenler gözden geçirilecek.

KOCAELİ HEYETİ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Genlik Kolları Başkanı Emre Kahraman da yarın ve pazar günü Ankara’daki toplantılara katılacaklar. AK Parti heyeti, pazartesi akşam İzmit’e dönecek. İl Başkanı Ceyhan’ın pazartesi günü kongre takvimi hakkında açıklama yapması bekleniyor.

 

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