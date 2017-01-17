AK Parti Ankara'ya gidiyor

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün yaptığı basın toplantısında güncel konularla ilgili değerlendirme yaptı.

Sur ve Şırnak’ta patlamalarda hayatını kaybeden 4 şehidimize Allah’tan rahmet gazilere şifa dileğinde bulunan Ceyhan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ceyhan, “Eşinin yaşadığı duruma üzüldük. Süreci takip ediyorum. Yaşam mücadelesinde olumlu yola girdiğini öğrendik, Allah eşine çocuklarına sevdiklerine bağışlasın.” dedi.

AK Parti Teşkilatları olarak, Mahalle Danışma Meclislerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Ceyhan, bu ay sonuna kadar, 40 mahallede danışma meclis toplantıları bitireceklerini söyledi, “Sonra mahalle danışma toplantılarına ara vereceğiz. Referandumdan sonra mahalle danışmaları devam edecek. İl SKM Başkanlığına Mehmet Uzunoğlu getirildi. İlçe Başkanlarımız kendi SKM başkanlarını belirleyecek. Pazartesi gününe kadar SKM’ler tamamlanacak. Referandum çalışmalarını il binamızın en üst katındaki yerde yürüteceğiz. Tefrişat bittikten sonra çalışmalara başlanacak” dedi.

BAKAN IŞIK KSO TOPLANTISINA KATILCAK

Belediye Başkanlarımızın seçim beyannamelerini yakından takip ettiklerini, Karamürsel, Başiskele ve Gölcük’te koordinasyon toplantıları bitirdiklerini açıklayan Ceyhan, bugün KSO toplantısı için İzmit’e gelecek Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile birlikte öğleden sonra Büyükehir Belediye başkanı Karaosmanoğlu ile birlikte Ankara’ya döneceklerini söyledi.

BELEDİYELER PROGRAMI

Ceyhan, “Mecliste Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılarımız ile belediyelerimizin vaatlerinin ve hizmetlerinin görüşüleceği koordinasyon toplantılarını gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü 16.00’da Kartepe, 18.00’de Kandıra, 20.00’de İzmit’in, Perşembe günü 15.00’te Derince, 17.00’de Körfez, 19.00’da Gebze ve 21.00’de Darıca’nın toplantıları yapılacak.” dedi.

Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Mecliste ilk tur oylamalarını tamamlandığını belirten Ceyhan, CHP’nin yeni Anayasa çalışmalarında Meclisteki tavırlarını eleştirirken, “Eskiden masaya vuruyorlardı; şimdi ısırıp, yumruk atıp burun kırıyorlar. Meclis içinde yaşatılmak istenen vandallık CHP’ye kazandırmaz. Dilerim, ikinci turda aynı tavrı sergilemezler” diye konuştu.

Yeni Anayasanın yüzde 50’nin üstünde çoğunlukla milletin onayından geçeceğine inandığını belirten Şemsettin Ceyhan, “Güçlü hükümetlerle güçlü Türkiye yoluna devam edecektir” dedi.

Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın açıklamalarını takip ettiklerini belirtti, şunları söyledi:

“- Milletin takdiri başımızın üzerinedir. 7 Haziran seçimlerinde dediğimiz gibi. CHP’liler, yaptıkları bu tip eylemlerle mesafe alamazlar. Ülkeyi germek, kaos varmış gibi gösterme çabasındalar. Kılıçdaroğlu’nun aynaya bakıp kendisini görmesidir. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı tek adamcılıktır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin katacağı en önemlisi istikrarlı hükümetler olacaktır. Parlamenter sistemi 7 Haziran’da gördük. Koalisyonlarla nasıl istikrarlı hükümet olacaktır”