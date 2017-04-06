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AK Parti Başiskele hem sahada hem TPS’de birinci

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AK Parti Başiskele hem sahada hem TPS’de birinci
Ak Parti Başiskele İlçe Teşkilatı Teşkilat Performans Sistemi’nde (TPS ) Mart Ayında Kocaeli’de birinciliği kaptı. 

TPS’deki Ak Parti Başiskele’nin aldığı dereceyi Salı günkü olağan yönetim kurulu toplantısında değerlendiren İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus “Başiskele’nin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla, ülkemiz genelinde tüm ilçe teşkilatları arasında önemli bir sıralamada yer almasına katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Teşkilat Performans Sistemi sonuçları da görev ve sorumluluklarımız noktasında teşvik edici bir unsur olarak önemli bir yer tutmaktadır.  Bizler çalışmalarımızı gerçekleştirirken daima öncelikle Allah’ın rızasını almayı gözettik. Bu manada çıtayı daima en yükseğe koyarak hedeflerimizi belirledik ve çalışmalarımızı her zaman bu doğrultuda yürüttük. 

TALUS : FAİZ BARONLARI DEĞİL TÜRKİYE KAZANACAK
Her zaman söylüyoruz. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Önümüzde çok önemli bir halkoylaması var. Biliyorsunuz ki; bu halkoylaması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Geçen haftalarda Hollanda, Almanya ve İsviçre'de yaşanan olaylara bakınız. PKK ve DHKPC Eylem yapıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kafasına silah dayanmış, "ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN!" pankartı açılıyor! Tek bir müdahale yok. Avrupa ülkeleri referandumda hayır çıkması için canla başla çalışıyor. Neden? Türkiye'nin iç siyasetinden onlara ne? Hiçbir Avrupa ülkesi bize demokrasiden bahsetmesin. Halkoylamasında hayır ¬diyenlerin vicdanına sesleniyorum. AB ülkelerinin maskesi artık düştü. Terör örgütlerinin kaynağını biz biliyorduk. Artık onlar da kendilerini saklamıyorlar. Kartlar açıldı. Bu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" halkoylaması onların planlarını altüst ediyor. Artık ülkemizdeki kuklalarının hareket edecek noktası olmayacak. Bu sistemle artık milletin dediği olacak. Faiz baronları değil Türkiye kazanacak. İslam'ın son kalesi yıkılamayacak. Bizler de Başiskele teşkilatı olarak hain emeller peşinde olanların karşısına dimdik dikilmek için tüm teşkilat olarak canla başla çalışıyoruz.”dedi.

TPS; AK Parti Genel Merkez tarafından il ve ilçe ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarının performansını takip etmek amacıyla kurduğu, 81 ilin tüm il ve ilçe teşkilatları değerlendirmeye aldığı bir sistem. Düzenlenen programlar, aktiviteler, üye ziyaretleri, esnaf, mahalle ziyaretleri, toplantılar vb. tüm faaliyetler ayrı ayrı puanlanarak teşkilatların sıralamadaki yerini belirliyor.

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