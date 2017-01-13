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AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr.Talus: “Referandum hedefimiz..."

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AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr.Talus: “Referandum hedefimiz..."
AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr.Şahin Talus, bu sabah basın mensupları ile Beytül Kebap’ta kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Dr.Talus, Doğruluktan şaşmayan, halkı doğru bilgilendiren gazeteciler teşekkür etti.

2 yıllık ilçe başkanlığı döneminde ellerinden geleni yaptıklarını, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr.Talus, Cumhurbaşkanlığı için yapılan referandumda  yüzde 71 oy aldıklarını belirtti, “Referandumla ilgili çalışmalarımız var. 17 bin 900 üyeye ulaştık; üyelerimizle birebir istişareler yaptık. Referandumda, Başiskele ilçe Teşkilatı olarak Kocaeli’de birinci Türkiye’de sıralamaya gireceğiz. Referandumda hedefimiz yüzde 71’i geçmek. İlçemiz eski Başiskele değil. Devamlı göç alan, inşaatın en fazla olan ilçedir. 1 kişiye daha fazla ulaşmak için çalışıyoruz. Partimizin önde gelen isimleri İlçemizde ikamet ediyor. Gözleri üzerimizde.” dedi.

Bu ülkenin iktidar değil, muhalefet sorunu olduğunu belirten Talus, TBMM’nde olaylarla ilgili olarak;  Mecliste yaşanan olaylardan üzüntü duyduklarını, AK Partili bir milletvekilinin bir bayan milletvekiline karşı fiziki temasta bulunmayacağını söyledi. 
 

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