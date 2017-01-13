AK Parti bu akşam Yenidoğan’da 

AK Parti Kocaeli teşkilatlarının ilçelerin bütün mahallelerinde düzenlemeyi planladığı Mahalle Danışma Meclisi toplantıları başlamıştı.

Bu akşam İzmit’teki ilk Mahalle Danışma Meclisi toplantısı, saat 18.30’da Yenidoğan ve Serdar Mahalleleri’nde yapılacak.

MİLLETVEKİLLERİ YOK

Yenidoğan ve Serdar Mahalleleri için düzenlenecek ortak Danışma Meclisi toplantısı, Yenidoğan Gençlik Merkezi’nde yapılacak. Milletvekilleri Meclis çalışmaları nedeniyle katılamıyor. Toplantıya, İl Başkanı Ceyhan, İzmit İlçe Başkanı Korkmaz, iki mahalledeki teşkilat mensupları davet edildi. İzmit’te 20 Ocak’ta 28 Haziran Mahallesi, 27 Ocak’ta Yeşilova Mahallesi Danışma Meclisleri toplanacak.

