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AK Parti, bugün sokağa çıkıyor

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AK Parti, bugün sokağa çıkıyor
16 Nisan’daki Anayasa referandumu için AK Parti Kocaeli Teşkilatı bugün resmen ilimizdeki propaganda çalışmalarına başlıyor.

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 

AK Parti Genel Merkezi, 25 Şubat’ta Ankara’da kampanya sürecini başlatmıştı. Kocaeli teşkilatı da bugün saat 12.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tanıtım Toplantısı” düzenleyecek. Bakan Işık, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin katılacağı bu büyük toplantı, AK Parti’nin ilimizde 16 Nisan çalışmalarının başlangıcı olacak. Bugünden itibaren, AK Partililer ilimizin her köşesinde “EVET” için çalışmalara başlayacak.

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