AK Parti, CHP ve MHP bu platformda

İzmit’te yaşayan ve çalışan gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu, gençlere hitap eden ve tüm İzmit’i

kapsayan Genç İzmitliler Platformu kuruldu. Platform bugün Antikkapı Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendilerini tanıttı. Platformun kurucu başkanı Samet Şengöz yönetim kurulu üyelerinde ise Ünsal Şanlı, Mehmet Mamik, Mert Kavşut, Murat Cansoy ve İsmail Akyay. Platform İzmit’te yaşayan gençlere hitap ederek İzmitli gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

HER ETNİK KÖKENDEN

Platform adına basın açıklamasını Samet Şengöz yaptı. Şengöz, “Yaklaşık 2 senedir Ünsal Şanlı, Mehmet Mamik, Mert Kavşut, Murat Cansoy ve İsmail Akyay arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda artık heyecanımızı bastıramayarak kollarımızı sıvadık. Bu oluşumla ilgili adım atmaya ve birlikte yol yürümeye karar verdik. Her siyasi görüşten, her etnik köken gruplarından, ben değil, biz diyen arkadaşlarımızla bir araya geldik” diye konuştu.

SES GETİRECEK PROJELER

“Önemli olan farkındalık yaratmak ve toplumsal sorunlara duyarlı olmaktır” diyen Şengöz, “Bizler bu işin içinde varız diyebilmek için yola çıktık. Bu toplantı İzmit’te gençlerin birlikte yol yürümeye başlayacağının temelinin atıldığı ve şahlandığı gündür. Platform olarak bizler yaşadığı toplumda değişim yaratan, verim düzeyi yüksek çalışmalar oluşturabilmek, yardımlaşma ve dayanışmayı arttırabilmek, gelecek kaygısı olmayan bir sivil toplum platformu olacaktır. Önümüzdeki dönem kentimizde ses getirecek projelerde karşınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

CHP VE MHP VAR

İzmit’te gençlerin en büyük sorunu bonzai kullanımıyla ilgili çalışma yapacak mısınız? Sorusuna yanıt veren Şengöz, “Kendi aramızda birçok istişare yaptık. Bonzai kullanımı Kocaeli’de değil, tüm dünyada yaygın olan bir durum. Bununla ilgili bir mücadelemiz olacak. Bonzai ile ilgili birçok STK çalışma yapıyor. Bizde onlarla iletişim halinde olacağız. Kentimizde esnaflık yapan arkadaşlarımızla bir araya gelip sosyal sorumluk projelerinde çalışmak istiyoruz. En önemlisi Ayışığı Derneğiyle iş yapmak istiyoruz” dedi. Dernekte her siyasi grup ve etkin kökenden üye bulunuyor. Bunlar içinde AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz'ın yönetiminde yer alan Ecenur Sevilen, CHP’li Cengiz Kavşut’un oğlu Mert Kavşut ve MHP eski milletvekili Kemal Köse’nin kızı il yöneticisi Havva Köse yer alıyor. Bununla ilgili de açıklama yapan Şengöz, “Burada siyaset yok. Bizim platformumuzda Her siyasi parti eşittir” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

Platform Üyeleri Şöyle:

Samet Şengöz, Adem Tarakçı, Ahmet Akgün, Ahmet Hazer, Anıl Bayraktar, Arda Ongur, Ayşenur Çelik, Aytaç Şanlı, Bilal Buksu, Buket Kesmetaş, Celil Yalçın, Cihan Vardoğan, Deniz Cem Aşkın, Doğan Ak, Duygu Sönmez, Ediz Ürgün, Emre Çeltiker, Emre Gümüş, Emre İkiz, Ensar Özdemir, Ercan Çelebi, Erdi Tapuz, Eren Petekçi, Erhan Uyanık, Ersin Özkanlı, Eylül Tasti, Fahri Akdeniz, Furkan Öztürk, Gizem Ergün, Gülden Güralay, Haluk Tamyüksel, Hasan Akkaya, Havva Köse, Hüseyin Akkaya, İrfan Haliloğlu, İsmail Akyay, Kadir Yıldız, Kahraman Safa Işık, Kamil Pehlivanoğlu, Mazlum Öner, Mehmet Mamik, Mert Çapa, Mert Kavşut, Mert Özkaraaslan, Merve Ayten, Mesut Ceylan, Metin Özçetin, Muhammet Mamik, Muhammet Polat, Murat Cansoy , Mustafa Kabak, Mustafa Seyfi Yıldız, Mücahit Akgün, Nazmi Ataman, Nurullah Gül, Nurullah Murat, Oğuz Serdar Subaşoğlu, Orhan Kaptan, Osman Akkuş, Osman Ersoylu, Ömür Çağlayan, Ömür Yıldızhan, Özgür Kavşut, Razaman Aydoğan , Samet Ortaç ,Samet Paş , Selda Akbulut, Semih Kanpara, Sergen Kavşut, Serkan Karakurt, Sibel Altındağ, Tahir Şanlı, Talat Katmış, Taliha Gümüş, Taylan Arslan, Tülay Katırcı, Ufuk Katkay, Uğur Akbulut , Uğur Aslan, Umur Şirin, Umut Şengel, Ünsal Şahnlı, Volkan Çoşkun, Yakup Kaya.

Samet Şengöz’ün kurucusu olduğu platformda AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz'ın yönetiminde yer alan Ecenur Sevilen, CHP’li Cengiz Kavşut’un oğlu Mert Kavşut ve MHP eski Milletvekili Kemal Köse’nin kızı il yöneticisi Havva Köse yer alıyor