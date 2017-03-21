AK Parti Darıca temsilciğine molotof atanlar hakkında karar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütüne üye olup, eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik 17 Mart günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. 3 gün boyunca gözaltında tutulan şüphelilerden 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
4 EV HAPSİ
İşlemleri tamamlanan ve dün sabah (Pazartesi) Gebze Adliyesine sevk edilen 9 kişiden 4’ü hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 5 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Kerim YAVUZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.