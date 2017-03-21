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AK Parti Darıca temsilciğine molotof atanlar hakkında karar

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AK Parti Darıca temsilciğine molotof atanlar hakkında karar
Darıca'da, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda korsan gösteriler düzenleyip, Ak Parti mahalle temsilciliğine molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'üne ev hapsi verildi, 5 şüpheli şartlı serbest kaldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütüne üye olup, eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik 17 Mart günü sabah saatlerinde  düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. 3 gün boyunca  gözaltında tutulan şüphelilerden 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

4 EV HAPSİ

İşlemleri tamamlanan ve dün sabah (Pazartesi) Gebze Adliyesine sevk edilen 9 kişiden 4’ü hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 5 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Kerim YAVUZ

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