AK Parti delege seçim tarihi açıklandı

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün il merkezinde yaptığı haftalık basın toplantısında ilçelerde yapılacak delege seçimleri ve kongre süreciyle ilgili bilgi verdi.

15 Temmuz’un sene-i devriyesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptıkları başarılı etkinlikler için Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemize ve katılım gösteren Kocaeli halkına teşekkür eden Ceyhan, İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerimizin katılımıyla birlikte Milli İradeye daha çok sahip çıkıldığını, meydanlardaki on binlerce kişinin oluşturduğu kalabalık ve heyecanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ceyhan “Milli Birlik ve beraberliğimiz sürecek. Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü katılım gösteren 6 il başkanımıza ve partilerimizi yönetici ve gönül verenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

12 ilçede oluşturulan il ve ilçe delege komisyonları tarafından yapılan istişarelerin tamamlandığını belirten Ceyhan: “Bu hafta delege seçimlerimizi tamamlayacağız. 12 ilçemizden 4 bin 800 delege seçimini 21 Temmuz Cuma günü yapacağız. İlk davetimiz, 09.00-13.00 arasında, aynı gün ikinci davetimiz çoğunluğa bakılmaksızın 15.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. 472 mahallemizde delege seçimlerini bir günde tamamlayacağız.” dedi.

Kongre sürecini ilçe başkanlıklarının yürüteceğini belirten AK Parti İl Başkanı Ceyhan, şunları söyledi: “ Delege seçimlerini demokrasi şölenine dönüştüreceğiz. Her mahalle için yapılacak delege seçimlerinde mahallelerde 5’er kişilik ekip oluşturuldu. Köyler kendi yerlerinde veya köy kahvelerinde merkez mahalleler İlçe Başkanlıklarımızda, büyük mahallelerde seçim bürolarında delege seçimlerini yapacak. İlçe kongrelerimiz için zaman var. Kongrelerin ne zaman yapılacağını Genel Merkezimizle müzakere yaptıkların sonra açıklayacağız.”

22 Temmuz Cumartesi günü 7 il başkanı ile darbenin püskürtülmesini önemli rolü olan Şehit Ömer Halisdemir’in adını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültürevi’nin açılışı ve mezarını ziyaret için Niğde’ye gideceklerini söyledi.

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