AK Parti 'Evet' kampanyasına başladı

AK Parti'nin referandum kampanyası bugün Başbakan Yıldırım ve partililerin katılımıyla Arena Spor Salonu'nda başladı.

KOCAELİ 44 OTOBÜS GİTTİ

İlimizden dün gece yarısından itibaren 44 otobüsle AK Partililer tanıtım toplantısı için Ankara’ya gitti. Ankara Arena’daki toplantıda belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, teşkilat mensuplarından oluşan 2 bin Kocaelili bulundu.

"KOCAELİ DAMGA VURACAK"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan partililere " Kocaeli, Arena'ya damga vuracak" dedi.

SADECE TÜRK BAYRAĞI

AK Parti'nin referandum kampanyası bugün Başbakan Yıldırım ve partililerin katılımıyla Arena Spor Salonu'nda başladı. AK Partililer erken saatlerde salonu doldurdu. Katılımcılar Türk bayrağı dışında başka herhangi bir flama ve bayrak taşımadı.

BAŞBAKAN: KOCAELİ COŞKUNUZ EKSİLMESİN

Ankara Arena'da binlerce kişiye seslenen Başkan Binali Yıldırım salona coşku katan Kocaeli Teşkilatını "Heyecanınız daim olsun, eksilmesin Kocaeli" diyerek selamladı.

Başbakan Yıldırım, "Yenilik zordur, reform meşakkatlidir ancak zor diye, meşakkatli diye, güç diye, tehlikeli diye yeniliğe direnenler, yenilikten kaçanlar, tarih sahnesinden yok olup giderler. Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler." dedi.

'Biz dilden değil, gönülden 'evet' istiyoruz'

Yıldırım, "Bizde zorlama yok, bizde tehdit yok, bizde korku yok ama korkutmak da yok. Bizde kutuplaşma yok, bizde ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden 'evet' istiyoruz, kalpten 'evet' istiyoruz." diye konuştu.

'Biz onların hayırlarına 'evet' diyerek bugünlere geldik'

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gezi olayları provokasyondur dedik, 'hayır' dediler, biz 'evet' dedik. '17-25 Aralık kumpastır' dedik, 'hayır' dediler, biz 'evet' dedik. 15 Temmuz'da ülkeyi işgale geldiler, Meclisi bombaladılar, milli iradeyi ortadan kaldırmak istediler, biz 'yıkamazsınız, böldüremezsiniz' dedik. Daha ilk andan itibaren 'bu bir kalkışmadır' dedik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren 'ölümüne milletimle' diyerek kahramanca bütün bunların karşısında durdu. Biz onların hayırlarına 'evet' diyerek bugünlere geldik. Onların 'hayır' söylemleri karşısında eğer korksaydık, eğer çekilseydik tarih bizden hesap sorardı, millet bizden hesap sorardı, inanın Allah bizden hesap sorardı."

'2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği, 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır. Bu değişiklikle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de anayasaya, değiştirerek işlemiş oluyoruz." dedi.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL'E DE HAYIR DEDİLER'

"Gazi Mustafa Kemal'i düşünün... Samsun'a giderken ona da 'Hayır' diyenler oldu. Mütareke basını hep bir ağızdan 'Hayır' diyordu. Gazi Mustafa Kemal bunlara aldırış etmedi" diyen Başbakan Yıldırım, spor salonunda yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Bugün bu muazzam toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ama bir eksikliğimizi hissediyoruz. Bugünlere birlikte geldiğimiz şehit Erol Olçok kardeşimizi ve oğlu Abdullah Tayyip’i de burada özellikle anmak istiyorum. Ömer Halisdemir’den Fethi Sekin’e bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün yeniden kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün yeni bir başlangıç için ‘Bismillah’ diyoruz. Yarının güçlü Türkiyesini kurma yolunda bu salonda ilk adımımız atıyoruz. Bundan 16 yıl önce yola çıktık. Reform heyecanımızdan, değişim heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Devrimci kimliğimizi hiç yitirmedik. Her gece başımızı yastığa koyarken ‘Bugün Allah için, millet için ne yaptık’ diye muhasebe yapmaktan hiç geri durmadık.

Heyecanımızı yeniledik, coşkumuzu yeniledik. Asla ‘Yeter artık’ demedik. Ne dedik? Bu aziz millet her şeyin en yenisini hak ediyor. Onun için yeniliğin daima peşinden koştuk. Yenilik zordur ancak zor diye yeniliğe direnenler, tarih sahnesinden yok olup giderler. Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Değişime, gelişime ‘Hayır’ diyenler ortaya hiçbir eser koyamazlar. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethederken ona da ‘Hayır’ diyenler oldu. Gazi Mustafa Kemal’i düşünün… Samsun’a giderken ona da ‘Hayır’ diyenler oldu. Mütareke basını hep bir ağızdan ‘Hayır’ diyordu. Gazi Mustafa Kemal bunlara aldırış etmedi.

‘Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamaz, muhtar bile olamaz’ dediler. Millet ‘Evet olacak’ dedi. Recep Tayyip Erdoğan’ı milletvekili de yaptı, Başbakan da yaptı. Onlar her reformda ‘Hayır’ dediler. Biz her seferinde ‘Evet’ dedik. Yolumuza devam ettik. 2007 yılında ‘Hayır siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz’ dediler. Biz ‘Seçeriz’ dedik. Millete gittik, milletimiz ne dedi? ‘Evet’ dedi. Ve Cumhurbaşkanımızı seçtik. ‘Millet Cumhurbaşkanı seçemez’ dediler. Biz ‘Seçeriz’ dedik, milletimiz ‘Evet’ dedi. Cumhurbaşkanını bizzat millet kendi ‘Evet’ oylarıyla seçti.

Bizim İstiklal Marşımızın ilk kelimesi nedir? Korkma! Bizim siyasetimizde asla korkaklık yoktur. Bize korkaklık yakışmaz. Bizim siyasetimiz cesur siyasettir. Bizim siyasetimiz yenilik siyasetidir, değişim siyasetidir. Heyecan tazeleme siyasetidir. Bizim siyasetimiz reform siyasetidir. 16 Nisan’a kadar meydan meydan, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak ne diyeceğimizi biliyoruz değil mi? Bizde korku yok ama korkutmak da yok. Biz gönülden evet istiyoruz. Bunu da tek tek, tane tane anlatarak akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız."

"BİZDE ZORLAMA, TEHDİT, KORKUTMA YOK"

AK Parti'de kutuplaşma ve ayrıştırma olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Bizde zorlama yok. Bizde tehdit yok. Bizde korku yok; ama korkutmak da yok. Bizde kutuplaşma yok. Bizde ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden 'Evet' istiyoruz. Bunu da tek tek, tane tane anlatarak, akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız. Milletimiz kalbiyle de 'Evet' diyecek" dedi.

"CHP, İŞİN SORUMLUSU DEĞİLMİŞ GİBİ 'HAYIR' DİYE BAĞIRIYOR"

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin neden yapıldığını şöyle anlattı: "Ortalıkta yalan yanlış bir sürü şey söyleniyor. Vatandaşlarımız işin aslını öğrensin. Bu anayasa değişikliğini biz, MHP ile bir uzlaşmayla, beraber yapıyoruz. Ortalıkta yalan yanlış, dedikodu dolanıp duruyor. Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır. O gün tam bir kaos örneğini Türkiye'ye yaşatan ana muhalefet partisi CHP, sanki bu işin sorumlusu değilmiş gibi yine darbe anayasasının arkasına saklanarak, 'Hayır' diye var gücüyle bağırıp, duruyor. Ne yaparsanız yapın, asla başarılı olamayacaksınız. Başlanan bu kutlu yürüyüş, 16 Nisan'da aziz milletimizin 'Evet' oylarıyla tamamlanacaktır"

"SAYIN KILIÇDAROĞLU, İSTİSMARI BIRAKIN"

Anayasa değişikliğinin 18 maddesini tek tek açıklayan Yıldırım, "Biz diyoruz ki yargı hem bağımsız olsun hem tarafsız olsun. Bağımsızın yanına tarafsız ibaresini de ekliyoruz. Peki, bunun nesi yanlış? CHP, buna niye karşı çıkıyor? CHP yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istemiyor mu? Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Sayın ana muhalefet partisi bunu da istismar ediyor. Bütün ülkelere göre, seçmen sayısı başına düşen milletvekili adedi hala en az olan ülkeyiz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu, istismarı bırakın. Eğer yapmaya çalışırsanız eski kayıtlara girer, yaptığınız yanlışları bir bir önünüze koyarız" diye konuştu.

"MECLİS DENETİMİ, MECLİS ARAŞTIRMASI AYNEN DEVAM"

'Meclis, etkisiz hale geliyor' eleştirilerine yanıt veren Başbakan Yıldırım, "Diyorlar ki 'Meclis'in yetkileri azalıyor; Meclis, etkisiz hale geliyor'. Hükümete güven oyu kalkıyor, doğru. Niye kalkıyor? Çünkü güven oyunu millet doğrudan veriyor. Hükümeti, millet kendisi seçiyor. Vekillere bırakmıyor. Güven oyuna ihtiyaç yok. Meclis denetimi, genel görüşme aynen devam. Meclis araştırması, soruşturması aynen devam. Yazılı soru, milletvekilleri bütün bakanlara, başkan yardımcılarına yazılı soru verebilecek. 15 gün içinde de cevabını alacak" dedi.

"MECLİS'TE MİLLETVEKİLLERİ DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Anayasa değişikliğiyle Meclis'e çok önemli bir yetki geldiğinin altını çizen Yıldırım, "Artık milletvekilleri dışında kimse kanun teklifi veremiyor. Bir istisnayla, hükümetin başındaki cumhurbaşkanı; sadece bütçe ve kesin hesap kanununu teklif edebiliyor. Onun dışındaki bütün kanunlar, kanun teklifleri milletvekilleri tarafından veriliyor. Bu da yeni getirilen bir şey. Bu getirilen imkanla beraber, Meclis'te milletvekilleri daha da güçleniyor" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANI, MİLLETE VE MECLİS'E KARŞI SORUMLU"

'Cumhurbaşkanı'na çok geniş yetkiler veriliyor' eleştirisine de açıklık getiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "82 Anayasası yapılırken, parlamenter sistem; cumhurbaşkanı var, Meclis var, Meclis'ten çıkan hükümet var, başbakan var, Bakanlar Kurulu var. Anayasayı yazarken, sıra 104, 105'inci maddeye geliyor. Cumhurbaşkanının yetkilerine o zamanın paşaları Evren Paşa, aldı kaçtı hocaya diyor ki 'Sen burada parlamenter sistemi bırak. Başkanlık sisteminin ne yetkisi varsa onu yaz' diyor. Zaten iş orada bozuluyor. İşin çivisinden çıkması 82 Anayasası'nın kurgusudur. Bir yandan parlamenter sistem düşüneceksiniz bir yandan da cumhurbaşkanına başkanlık yetkisi vereceksiniz. Sorumluluk sıfır, yok. Bu sistemle biz nereye gideceğiz? Şimdi diyoruz ki 'Yetkiler var; ama sorumluluk da var'. Aynı yetkileri veriyoruz. Biraz daha fazla veriyoruz. Artık Bakanlar Kurulu, Başbakanlık yok. Başbakanın yetkilerini de cumhurbaşkanına devrediyoruz. Yetkileri birleştiriyoruz. Bakanlar kurulu kararı yerine cumhurbaşkanlığı kararnamesi getiriyoruz. Değişiklik bu. Cumhurbaşkanı hem sorumlu hem yetkili; millete ve Meclis'e karşı sorumlu"

"BU SİSTEM KRİZ ÇÖZÜYOR, UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRİYOR"

Cumhurbaşkanına Meclis'i feshetme yetkisi veren maddeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "'Efendim, cumhurbaşkanı Meclis'i feshediyor'. Cumhurbaşkanını millet seçiyor. Peki, Meclis'i kim seçiyor? Onu da millet seçiyor. Feshetme, diye bir şey yok. Bu külliyen yalan. Ne var? Seçimin yenilenmesi var. Seçimin yenilenmesi hakkı hem cumhurbaşkanında var hem de Meclis'te var. Cumhurbaşkanı da Meclis de seçim kararı alabilir. Durup dururken niye seçim kararı alsın? Bu sistem kriz çözüyor. Uzlaşma kültürünü geliştiriyor. Hiçbir haklı gerekçe olmadan seçime giderseniz millet bunun hesabını sizden sorar. Ama bir imkanı da elinde bulundurması lazım. Artık yürümüyorsa, işler tıkanmışsa, iş inada binmişse bunun çözümünü de anayasanın sağlaması lazım. Getirdiğimiz budur" diye konuştu.

"EY KILIÇDAROĞLU, MECLİS'İ BU KADAR AŞAĞILAMA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 14'üncü madde üzerinden seslenen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "14'üncü maddede, HSYK yeniden yapılandırılıyor. 22 üye sayısı 13'e düşürülüyor. 4'ünü zaten cumhurbaşkanı seçiyordu, yine aynı. 7 taneyi Meclis seçiyor. Bürokratlar kendi aralarında seçince yargı bağımsız, tarafsız oluyor. Milletin Meclis'i seçince yargı, taraflı oluyor. Ey Kılıçdaroğlu, temsil ettiğin siyaseti bu kadar küçümseme. Meclis'i bu kadar aşağılama. Bu Meclis ki Gazi Meclis'tir. 15 Temmuz'da aslanlar gibi bombalara karşı koyan Meclis'tir"

"BİLGİ KİRLİLİĞİYLE İŞLER ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"

Anayasa değişikliğinin 16 Nisan günü yapılacak halk oylamasında kabul edileceğine inandıklarını dile getiren Yıldırım, "Biz inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Olumlu sonuçlanacak. Milletimizin 'Evet' oylarıyla kabul edilecek. Bir de şöyle bir tezvirat yapıyorlar. 'Bu anayasa değişikliği kabul edilince otomatik olarak Tayyip Erdoğan yeni sisteme göre cumhurbaşkanı olacak'. Yok böyle bir şey. Bütün kanunlar elden geçecek. Hepsi yeni sisteme göre hazır hale gelecek. Ondan sonra seçim yapılacak ve yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girecek. Vatandaşın kafasında yanlış bilgi kalmaması için bu fırsatı da kullanarak, bunu anlattım. Vatandaşımızın bunu bilmesi lazım. Aksi halde bir bilgi kirliliğiyle işler almış başını gidiyor" dedi.

"YENİ SİSTEM, TERÖRÜN SONUNU GETİRECEK; TERÖRÜ YOK EDECEK"

Anayasa değişikliğinin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Güçlü yönetim sayesinde, Türkiye'de artık vesayet dönemi, güç odakları dönemi, darbe dönemleri tarih olacak. İnşallah bu ülkenin gündemine bir daha gelmeyecek. Hiç kimse hiçbir şekilde milletin seçtiklerine yani millete ayar vermeye kalkamayacak. Yeni sistemle birlikte ekonomi daha güçlü, daha sağlam ve daha sağlıklı bir zeminde ilerleyecek. İstikrar sayesinde yatırım, üretim artacak. İstihdam, yeni iş ve aş alanları sağlanacak. Türkiye, enerjisini gereksiz tartışmalarla değil; büyümeye hasredecek. Yeni sistem, bürokrasiyi azaltacak; devletin her biriminin daha fazla uyum içinde, tıkır tıkır işlemesini temin edecek. Yeni sistem, terörün sonunu getirecek; terörü yok edecek" diye konuştu.

"PKK, DEAŞ, FETÖ, AVAZ AVAZ 'HAYIR' KAMPANYASINI BOŞUNA MI YAPIYOR?"

Terör örgütlerinin 'Hayır' kampanyası yürüttüğünü hatırlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Siz zannediyor musunuz ki PKK, DEAŞ, FETÖ avaz avaz 'Hayır' kampanyasını boşuna yapıyor? Onlar 'Hayır' çıksın diye kendilerini parçalıyor. Bunun anlaşılır tarafı var; çünkü bu değişiklik onları yok ediyor. Onların hayat damarlarını kesiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, yok olacaklar. Bu ülkenin enerjisini, vaktini yok etmeye muvaffak olamayacaklar. 80 milyonun birliği, beraberliği, kardeşliği terörü de sona erdirecek ve ülkemizin 2023 hedeflerini, daha ilerisini gerçekleştirmek için gerekli alt yapıyı sağlayacaktır. Türkiye, bölgesinde daha da güçlü hale gelecek. İçeriden ve dışarından gelen tehditlere karşı çok daha hızlı hareket edecek. Bu sistem; kutuplaştıran siyaseti, korkutma siyasetini ortadan kaldıracak. 80 milyon, hep beraber ele ele, omuz omuza geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"



"CHP'YE, HDP'YE, MHP'YE OY VEREN KARDEŞLERİMİZİ DE KUCAKLAYACAĞIZ"

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Milletimizle gönül diliyle konuşacağız. Ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz. Kutuplaştırmayacağız, kucaklayacağız. Gerginliğin dilini değil; muhabbetin, samimiyetin dilini kullanacağız. Parti ayrımı yapmayacağız. Bu bir genel seçim değil, partiler seçime girmiyor. Onun için siyasetimizde din, dil, mezhep, etnik köken ayrımı hiç olmadı; bundan sonra da olmayacak. CHP'ye, HDP'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerimizi de muhabbetle selamlayacağız, kucaklayacağız. Onlarla gönül diliyle konuşacağız. Bize kavga, ötekileştirmek yakışmaz. Her karara saygımız var. Biz yaftalayarak yürümeyecek, gönülleri fethederek, sonuç alacağız"

Salondan notlar:

12:18 AK Parti Genel başkan Yardımcısı ve kampanyayı yürüten Fatih Şahin "Hoşgeldiniz" konuşması yapıyor

12:05 AK Parti referandum tanıtım filmi gösterildi

12:03 Saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu.

11:30 Başbakan Binali yıldırım salona giriş yaptı...

11:00 Ankara Arena Spor Salonu'nu dolmaya başladı

Kampanya toplantısı hazırlıkları

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı" hazırlıkları için görevliler çalışmalarını gece de sürdürdü.

Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren Kazım Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile Talatpaşa Bulvarı'nın salona çıkan noktaları iş makineleri de kullanılarak trafiğe kapatıldı.

Salona grafiti ile yazılan "evet" pankartı asıldı. "Evet" yazılı kırmızı beyaz balonlar ve sahnenin her iki tarafında evet mührünün bulunduğu panolar asıldı. Sahnenin her iki tarafına ekranlar konuldu, basın mensupları için özel bölümler oluşturuldu.

30'u uluslararası 400 STK'yı davet ettiklerini, 60'ı yabancı 500 gazetecinin salonda yerini alacağını ifade eden Şahin "Yurtdışından misafirimiz olmayacak, yalnızca Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri olacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı toplantıya 123 yabancı misyon şefinin davet edildiği duyurulmuştu.

Kocaeli'ye özel Ankara’da zirve