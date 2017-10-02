AK Parti Gebze adayları Ankara'ya gidiyor

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği kongre öncesinde yeni ilçe başkanı adayını belirlemek için temayül yoklaması gerçekleştirmişti. Kurban Bayramı’ndan önce gerçekleşen temayüle ilçe yönetimi kadrolarından Köksal Tatoğlu, Recep Kaya ve Mustafa Yıldıztekin ile yönetim dışından Gebze Trabzonlular Derneği eski Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu olmak üzere 4 kişi aday adayı olduğunu açıklamıştı. Değerlendirmeler sonucunda 3 isim Çayırova ve İzmit ilçelerinin adaylarıyla birlikte Ankara’ya AK Parti Genel Merkeze Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’la mülakat için yolculuğa çıkmıştı. Fakat Ankara’nın yoğun gündemine bağlı olarak aday adaylarının mülakatı gerçekleştirilememişti. Gebze İlçe Başkanlığı mülakatı için aday gösterilen Köksal Tatoğlu, Mustafa Yıldıztekin, Ufuk Ekinci ve onlara ek olarak İsmail Keskin, Murat Yelek, ve Mahmut Yandık aynı zamanda İlin yeni icra kurulunda Arge’den sorumlu başkan yardımcısı İrfan Ayar parti il teşkilat binasına gelerek aday adaylar gibi Marmara Bölgesi Koordinatörü ve Milletvekili Murat Yıldırım’la görüşmüştü. AK Parti genel merkezi çağrılan adaylarla mülakat yaptıktan sonra adayı açıklaması bekleniyor.

Çiğdem ARMAĞAN