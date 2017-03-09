AK Parti Gebze'den Açılış Bayramı seferberliği

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, 12 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan 8. Açılış Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Soba, “Yapılacak olan açılış bayramı için Gebze’de seferberlik ilan ettik” dedi.

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan 8. Açılış Bayramı öncesinde basın ile bir araya geldi. AK Parti Gebze İlçe binasında düzenlenen toplantıya partililer katıldı. Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamasıyla başlayan Hasan Soba, “Kadına şiddetin olmadığı, iyi şartlarda sosyal hayatlarının idame ettirdiği güzel bir Türkiye dilekleri ile tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“1 Mart itibariyle SKM başkanlığında sahalara indik”

Referandum sürecinde Gebze teşkilatlarının 24 saat sahada olduğunu belirten Soba, “Hepinizin bildiği gibi 16 Nisan’da ülkemiz bir halk oylamasına gidiyor. Uzun bir süredir hem genel merkez bazında hem de ilçe teşkilatları olarak hazırlık dönemi içerisindeydik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra 1 Mart itibariyle tam kapasite olarak Seçim Koordinasyon Merkezin başkanlığında sahalara indik. Gebze teşkilatları 24 saat sahada. Sayın bakanlarımız geldiğinde bakanlarımızla, milletvekillerimiz geldiğinde milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğinde Başkanımızla, Gebze Belediye Başkanımız olduğunda Gebze Belediye Başkanımızla, hiçbiri olmadığında kendi arkadaşlarımızla o günkü programı harfiyen eksiksiz olarak uygulamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Gebze’den Cumhurbaşkanımızı görmek isteyen vatandaşlar için seferberlik ilan ettik”

Cumhurbaşkanının Kocaeli’de katılacağı açılış bayramı programı ile ilgili konuşan Soba, “Salı günü itibariyle seçim çalışmaları formatını biraz daha değiştirdik. Referanduma giderken 17 Mart olarak planlanan açılış bayramını mitinge dönüştürmek için Sayın Cumhurbaşkanımızı da halkla kucaklaştırmak için organizasyonlara yavaş yavaş başlamıştık. Ama bunun tarihi Salı günü değişti. 12 Mart Pazar günü saat 16’ya alındı. Bizde bu tarih itibariyle İl Başkanlığımızın başkanlığında hemen olağanüstü bir toplantı yaptık. Gebze’den Kocaeli’den Sayın Cumhurbaşkanımızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı onunla buluşturmak için Gebze Teşkilatı olarak seferberlik ilan ettik. Gebze halkımızı Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyoruz. Bu anlamda çok büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Bu vesile ile tüm Gebze halkımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Gebze’den 13 bin vatandaşımızı otobüslerle miting alanına götüreceğiz”

Miting için Gebze’de çalınmadık kapı, davet edilmedik insan bırakmayacaklarını belirten Soba, “Bütün çalışmalarımıza başladık. En ufak bir aksama dahi olmadan tüm arkadaşlarımız hazırlanacak komisyonlardan, argümanlardan, davet edilecek kurum, kişi, STK’ların belirlenmesine kadar çok kısa bir sürede bunların hepsi hazırlandı. Şuna mahallelerde tüm arkadaşlarımız Pazar günkü mitinge vatandaşları davet ediyorlar. Biz yaklaşık 13 bin vatandaşımızı Gebze’den otobüslerle oraya gitmesini planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu için kendi imkanları ile farklı kişilerden ya da kurumlardan nasıl katkı olur onu biz bilemeyiz. Ama biz Gebze’den Cumhurbaşkanımızı görmek isteyen herkese her türlü imkanları sunacağız. Pazar günü saat 16’da Perşembe Pazarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde ki açılış bayramına biz Allah’ın izni ile en az 100 binin üzerinde bir katılım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı soru cevap faslı ile sona erdi.