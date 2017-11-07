AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Toltar’a ziyaret 

Dilovası Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yeni yöneticilerini ağırladı. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Toltar, Ak Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı’na ziyaretten dolayı teşekkür etti. Gençlerin ve gençlere yönelik yapılacak çalışmalarda her zaman destek olacaklarını ifade eden Başkan Toltar, “Öncelikle, göreve seçilen Gençlik Kolları Başkanımız Emre Sarıca ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. AK Parti gençlere her zaman önem vermiştir ve elde edilen başarılarda gençlerimizin büyük emeği var” şeklinde konuştu.

“Verilen görevi en iyi şekilde yapmak ve partimizin bayrağını en üste çıkarmak için yönetimimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışacağız” diyen AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kollarının yeni Başkanı Emre Sarıca,“Teşkilat olarak Başkanımızla birlikte güzel hizmetlere imza atmak için ekip ruhuyla çalışacağız. Dilovası Belediye Başkanımız Ali Toltar'ın ilçemizde sosyal, kültürel ve eğitime katkısının her zaman devam ettiğini görmekteyiz. Gençlere yönelik çalışmalara her zaman katkı sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.