AK Parti Gölcük’te Yelken, yeniden başkan

AK Parti Gölcük İlçe 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi bugün Gölcük Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Tek listeli kongrede, 15 Temmuz süreci sonrasında başkanlık görevine atanarak gelen Sayime Yelken rakipsiz yarıştı. 430 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede sandık seçimine gidilmedi. Sayime Yelken delegeler tarafından oy birliğiyle seçilmiş başkan oldu. Öte yandan 25 ilçe yöneticisi ve 50 il delegesi belirlendi.

BAŞKANLAR KATILIM SAĞLADI

Kongreye; Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İlçe Başkanı İdris Alp, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve parti teşkilatı katılım sağladı. Kongrenin Divan Başkanlığını Nurşen Almemiş üstlendi. Saygı ve duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı katılımcılara izletildi. Erdoğan, ülke ve şehir için hizmet veren tüm kadınlara şükran duyduğunu iletti.

KADIN SİYASETİN ÖZNESİDİR

İl Kadın Kolları Mevcut Başkanı ve Başkan Adayı Sayime Yelken yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kahraman kadınlarımızın 15 Temmuz darbe gecesi gösterdiği gayret Nene Hatun’u aratmadı. Ülkemizin kalkınması ve ilerlemesinde anne ve ninelerimizin emeği büyüktür. Bizde geleceğe hizmet veren kadınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman bize yakışmayan ayrışmaya neden olan fitnelere bulaşmadık. Kadının siyasete girmesi AK Parti döneminde zirve yaptı. TBMM’de yer alan kadınlar hakları ve bilekleriyle bakanlıklara kadar yükseldiler. Kadınlar, siyasetin nesnesi değil öznesidir”

SİZİN YAPTIKLARINIZ YANINDA AZ BİLE

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, kürsüye konuşma yapmak için geldiği sırada partili gençler “Gölcük seninle gurur duyuyor” sloganı attı. Gençlere teşekkür eden Ellibeş, “Yağmurda, soğukta, güneşin altında birçok seçimi birlikte yürüttük. Her biriniz, bütün kapıları çaldınız. Bizde sizinle o kapılardan girdik. Vaatlerimizi anlattık. O dar sokakları sizinle arşınladık. Sizlerin samimi gayretiyle her seçimi göğüsledik. AK Parti bayrağını göğe çıkarttık. Elhamdülillah hiç yere düşürmedik. Bu kelimler sizin yaptıklarınız yanında az bile. Geçmişten günümüz her kademe her alan kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TÜM KADINLARDAN ALLAH RAZI OLSUN

“İşte teşkilat işte başkan” sloganlarıyla kürsüye gelen İlçe Başkanı İdris Alp, “Tarihte bütün savaşlarda bu ülkenin istikbalini ve istiklalini savunan tüm kadınlardan Allah razı olsun. 15 Temmuz darbe gecesi Sayime Hanım başkanlığa atandı. O gece tanklarla mücadele eden kadınlarımızdan Allah razı olsun. Ülkemiz ve partimiz bugünlere geldiyse bundan her birinin alın teri mevcuttur. AK Parti’de sen, ben yoktur. Biz vardır. Teşkilatlarımızda ekip olmak vardır. Başarının sırrı da budur” diye konuştu. Öte yandan Başkan Alp, gece gündüz saha çalışmalarında kendisini fedakarca yalnız bırakmayan eşine ve annesine teşekkür etti.

KADIN KOLLARI OLARAK SÖZ VERDİK

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ise şunları söyledi: “Bu kutlu yürüyüşte genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın omuzlarında ki yükü azaltmak için çalışacağımıza, kendimizi sürekli yenileyeceğimize, kadınlarımızı her alanda yükselteceğimize kadın kolları olarak söz verdik. Nene Hatunları, Kara Fatma ve Şerife Bacı’nın torunlarıyız. Yerelden başlayarak karar alma mekanizmalarda kadınları ön plana olması için çalışıyoruz. Kadın olmak sadece kadın meseleleriyle ilgilenmek değildir. 16 yıl boyunca partide görev yapmış biri olarak, kadınlarımız gece gündüz, kar, yağmur demeden çalışmıştır. Dün olduğu gibi yarında omuz omuza çalışacağız”

SEÇMEN FATURAYI KESTİ

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ise şu ifadelere yer verdi: “Kadın kollarımız ana kademeden daha disiplinli kongre süreci geçiyorlar. Bu kongre süreçlerini sıkıntısız atlatıyoruz. Bazen ihmal ettiğimiz seçmen kitlelerimiz oldu. Seçmen, 7 Haziran seçimlerinde hemen faturayı kesti. Bende o zaman yeni il başkanı olmuştum. O dönem bir hacı amcayı ziyaret ettim. Amcaya Körfez Geçiş Köprüsü’nü yapıyoruz diye anlattım. Amca bana ‘ben 68 yaşındayım arabam yok, köprüden geçmeyeceğim. Ama benim kapımda boş çukur var bunu doldurmadınız’ dedi. Büyük işler yapıyoruz ama havaya girmemeliyiz. ‘Reis zaten bu işleri yapıyor’ dersek, üzülürüz. Bizde düşen yeni süreçte gidilmedik, görülmedik yer, sıkılmadık el bırakmamaktır.”

Çiğdem ARMAĞAN

Sayime Yelken’in Yönetimi: Sayime Yelken, Lale Durdu, Emine Turan, Birsen Köse, Neriman Korkmaz, Mehveş Yorulmaz, Derya Tunçel, Ayşegül Ellibeş, Nazile Oğuz, Hanife Sarı, Çiğdem Kanyılmaz, Kamile Gölbaşı, Tuba Karagöl, Sakine Kılıç Akkaya, Çiğdem Özyılmaz, Emine İpek, Melike Ayaz, Tuğba Ökten, Gözde Malkoç, Nurhilal Sezeröz, Emine Kalem, Ayşen Zengin, Nurhan Odabaş, Meryem Paluli.

İl delegeleri: Sayime Yelken, Nesrin Alp, Feriha Ellibeş, Müşerref Arıcı, Hilmiye Gövez, Emine Kasapoğlu, Ümran Aytaç, Melek Sivaslıoğlu, Serap Bıçak, Berna Abiş, Nurşen Alyemiş, Sema Peken, Hülya Gökalp, Emine Demir, Refiye Akarsu, Bahriye Gökat, Nesrin Altıntaş, Fadime Akar, Emine Karagözoğlu, Fatma Doğan, Neriman Korkmaz, Emine Akbaş, Ayten Kaplan, Fahriye Ünal, Sevil Rumelioğlu, Sabire Kahveci, Dilek Kocabaş, Derya Çalış, Macide Yazıcı, Emine Turan, Lale Durdu, Yüksek Karakuş, Ayla Bakan, Hanife Serindere, Emine İpek, Semiha Seymen, Fazilet Kaplan, Seher Şenol, Emine Kaya, Melek Şener, Nagihan Güler, Songül Kurtal, Ayşegül Ellibeş, Derya Tunçel, Birsen Köse, Kamile Gölbaşı, Nazile Oğuz, Neşe Şimşek, Mehveş Yorulmaz, Nuran Odabaş.