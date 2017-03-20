AK Parti heyeti köyleri dolaşıyor

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, köyleri ziyaret ederek 16 Nisan referandumu ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

AK Partililer, bu çerçevede Yassıbağ Divanı Mandıra ile Çubuklu Osmaniye Köyü sakinlerini ziyaret etti.

AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi kapsamında düzenlenen programa, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Çetin de katıldı. Yassıbağ Köy Muhtarı Yusuf Toy ve Çubuklu Osmaniye Muhtarı Kadir Gürkan da grubun ziyaretlerinde ev sahipliği yaptı.

‘ÜLKEMİZİN İSTİKBALİ EVET’

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, “Haçlı zihniyeti ülkemizi boğmak için içerden, dışarıdan saldırıyor. Güçlü ve aziz milletimiz buna fırsat vermeyecektir. Partimizi, düşüncemizi bir kenara bırakacağız ve ülkemize sahip çıkacağız. Mesele artık ülke meselesi. Köylerimiz her zaman en güçlü destekçilerimiz oldu, bundan sonra da ülkemizin geleceği için bu milletin istikbali için destek vereceğinize inanıyorum” dedi.

‘SİSTEMİ GÜÇLENDİRİYORUZ’

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de, hizmetler ve değişiklikle ilgili şunları söyledi:

“Bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak sizin verdiğiniz desteklerden sonra biz sizleri hiç mahcup etmedik, yaptıklarımız ortada. 2002’den bu yana ülkemizde büyük hizmetler yapıldı. Yapılan hizmetlerin kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Türkiye’de geçmişte yaşanan bazı sıkıntıların bundan sonra bir daha yaşanmaması için bu anayasa değişmeli. Bu ülkemiz için, ülkemizin geleceği için, ülkede istikrarın olması açısından önemli”

