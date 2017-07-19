AK Parti için en doğrusu: Yeniden Şemsettin Ceyhan

İktidar partisi, 6’ncı olağan kongreler dönemine girdi. 21 Temmuz Cuma günü, 12 ilçede, bütün mahallelerde toplam 4800 ilçe kongresi delegesinin seçimi yapılacak. Bu yıl içinde ilk kongreleri bitecek, partiyi ilimizde 2019’daki kritik seçimlere götürecek teşkilat yeniden yapılandırılacak.

AK Parti’nin kongrelerinde parti içi demokrasiden söz edilebileceğini elbette söyleyemeyiz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, 2001 yılında Milli Görüş’ten kopup, bu partiyi kurarken, “Parti içi demokrasi” sözü vermişler, partinin her kademesine tam anlamıyla demokratik yarış içinde yöneticilerin seçileceğini vaat etmişlerdi. Çünkü onlar Milli Görüş’ten koparken, Erbakan Hoca’nın yönetimindeki uygulamalara tepki gösteriyorlardı.

AK Parti belki verdiği pek çok sözü yerine getirdi. Ama parti içi demokrasi hiç uygulanmadı. Hatta bu alanda Milli Görüş Partileri’nin bile gerisine gidildiği söylenebilir. Şimdi önümüzdeki kongreler sürecinde de yine bütün seçimler-delege seçiminden il başkanı seçimine kadar tek seçicinin belirleyeceği kalıplar içinde şekillenecektir. Aslında kongreler, seçimler şekilden ibarettir.

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AK Parti’nin ilimizdeki Kurucu İl Başkanı Nihat Ergün’le, o dönemlerde arkadaştık. Daha sonra Fikri Işık ile il başkanlığı döneminde “Gazeteci-siyasetçi” ilişkisi içinde çok uyumlu çalıştık. Mahmut Civelek’le ağabey-kardeş gibiydik. Benim Civelek’e, O’nun bana kızdığı konular olmuştur. Ama Civelek çok çalışkan, partisine çok bağlı bir il başkanıydı. İl başkanı olarak çok başarılı işler yaptı. Kendisine gösterilen muamelenin, milletvekili adayı gösterilmemesinin çok büyük haksızlık olduğuna inanırım.

Aslında Şemsettin Ceyhan ile hiçbir zaman Ergün, Işık ve Civelek’le olan samimi muhabbetimiz seviyesinde bir ilişkimiz olmadı. Hatta ben, 2015 yılı başında Civelek’in tasfiyesinin ardından yeni il başkanı aranırken, Ceyhan’ın karşısındaki isimlerden biriydim. Bunu açık açık yazmıştım. Ceyhan’la da yüz yüze konuşmuşuzdur. Neden o dönemde kendisine karşı olduğumu da çok açık anlatmışımdır.

Ancak kabul etmek gerekir. Şemsettin Ceyhan, Türkiye siyasetinin ve AK Parti’nin çok zor döneminde üstlendiği görevi gayet iyi yapmıştır. 1976 Gölcük doğumlu genç siyasetçi, 7 Şubat 2015’te AK Parti İl Başkanlığı’nı üstlendi. Şemsettin Ceyhan’ın partisine bir tane fazla oy kazandırmak için nasıl çalıştığını, nasıl dil döktüğünü en iyi bilenlerden biriyim. Hep dışarıya karşı güler yüzlü olmaya çalıştı. Partideki ekibini hep iyi yönetti. Kim ne derse desin, benim gözlemlediğim kadarıyla, hiçbir zaman tevazudan uzaklaşmadı, kimseye tepeden bakmadı. Büyüklerine saygılı oldu.

Şemsettin Ceyhan, Kocaelispor konusunda kendisini ortaya koydu. Parti içinde, ilçe belediye başkanları ile yeterince iyi ilişki kuramamakla suçlansa da, 15 Temmuz 2016 sonrası ilimizde 7 il başkanını bir araya getiren Türkiye’ye örnek aylık toplantılar serisini başlatmış olması çok önemli bir adımdı.

AK Parti içinde herkesin dostları, müttefikleri olduğu kadar, sevmeyenleri, eteğinden çekip devirmek isteyenleri de var. Yeni bir kongre dönemine girilirken, Ceyhan’ın işi de çok kolay değil. Parti içinde güçlü muhalifleri olduğunu eminim kendisi de biliyordur. Elbette Bakan Fikri Işık’ın tam desteği yanında. Ama yetmeyebilir. AK Parti’de Mahmut Civelek’e yapılan bence büyük vefasızlığın ardından, ikinci bir vefasızlık yapma lüksü bulunmuyor. Partinin kuruluşundan itibaren Kocaeli il başkanları-Civelek hariç- hep siyasette rütbe yükselttiler. Ceyhan’ın da geride kalan 3 yılı yakın zaman içinde il başkanı olarak görevini iyi yaptığına inanıyorum. Önümüzdeki dönem için de, AK Parti adına en doğru il başkanı Ceyhan olacaktır. 2019’u da başarıyla geçerse, siyasette daha üst makamları da elbette hak edecektir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinde “Metal yorgunluğundan”, “Önemli değişimden” söz ediyor. Bu değişimin Kocaeli’de çok fazla hissedilmeyeceğini düşünüyorum. İzmit İlçe Başkanlığı’nda Ali Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı’nda Şemsettin Ceyhan, bu görevlerde uzatma hakkını çalışkanlıkları ve duruşlarıyla hak etmiş isimlerdir diye düşünüyorum.

Devletin bütün kurumları Meteoroloji gibi çalışsa

Pazartesi günü saat 16.00 sıralarıydı. Gazetenin haber merkezine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden “Acil ve önemli” kaydıyla bir mesaj düştü. Aslında Meteoroloji günler öncesinden 17 Temmuz itibariyle Marmara bölgesinin yağışların etkisi altına gireceğini duyurmuştu. Ama son dakika ihbarı daha kapsamlıydı:

“17 Temmuz gecesi saat 23.00 ile, 19 Temmuz sabahı saat 06.00 arasında Marmara bölgesinde çok şiddetli, çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Sel baskınlarına, duvar çökmelerine, yıldırım çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”

Bu ihbar, ÖZGÜR KOCAELİ Gazetesi’ne kadar gönderildiğine göre, bütün belediyelere, bütün ilgili kurumlara da elbette gönderilmişti. Nitekim herkes önlemini almaya başladı. Tam meteorolojinin öngördüğü zaman dilimi içinde de yağış geldi. Belki biz burada pek hissetmedik. Ama İstanbul’a aşırı yağmur düştü. Yarın sabaha kadar bu bölge için de risk var.

Bizim şehrimizde hala altyapı sorunu çözülmemiş bölgeler bulunuyor. Yağmurlar eskisi gibi değil. Bazen yağdığında afat oluyor. Ama ne kadar altyapınız yeterli olsa da bu bölgenin alışık olmadığı yağışlarda önemli hasarlar oluşabilir. Özellikle bizim şehrimizde istinat duvarlarına çok dikkat etmek lazım. Sel baskını, maddi hasar yaratır. Çürük duvarlar çökerse, maazallah büyük felaketler olabilir.

Her şey bir tarafa, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyarlılığını, kendi alanındaki beklenmedik gelişmeler konusunda herkesi uyarmak konusundaki hassasiyetini ve çok dikkatli gözlemlerle çok doğru raporlar hazırlamasını kutluyorum. Keşke devletin bütün kurumları, birimleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü kadar hassas ve başarılı çalışabiliyor olsa.