AK Parti İl Başkanı Ceyhan: “Evet için en güçlü mitingi yapacağız”

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün il binasında yaptığı basın toplantısında 16 Nisan’da yapılacak Referandumla ilgili yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı.

İl ve İlçelerdeki SKM’leri kurduklarını ve çalışmaları başlattıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ceyhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir aydır teşkilat eğitimlerini sürdürüldüğünü Eğitim Komisyonu Başkanı Yusuf Akın, partili hukukçular; Abdullah Eryarsoy ve Emel Ceyhan Balcıoğlu, Mustafa Kocaman ve Halit Çokan 10 ilçede teşkilatlara eğitim verdiklerini, 2 ilçede eğitim yapılacağını açıkladı.

4-5 Mart’ta alanlara inmeyi hedeflediklerini belirten Ceyhan, “ 16 Nisan’da yapılacak referanduma 51 gün kaldı. Cumartesi günü (yarın) Genel Merkezimizin Ankara’da yapılacağı kampanya lansmanına gideceğiz. Yarın Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak lansmanda, Başbakanımıza destek amacıyla 44 otobüslük teşkilat mensubumuzla katılım sağlayacağız.” dedi.

Ceyhan Ankara’da yapılacak toplantılarla ilgili şu bilgileri verdi: “18 maddenin ülkemizin bekası, istiklal ve istikbali istikrarı için ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatacağız. Biz çalışacağız, takdiri Allah ve milletimiz verecek. Bu akşam da (Cuma) Ankara’da Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık başkanlığında milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, SKM başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımızın katılacağı toplantıda, Kocaeli’deki kampanyayla ilgili ilçelerde uygulanacak stratejiler ve organizasyonları değerlendireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız kayınbiraderi Süleyman Sivri’nin vefatı nedeniyle toplantıda bulunamayacak.”

CUMHURBAŞKANI KOCAELİ'YE NE ZAMAN GELECEK?

MHP ile CHP İl Başkanlarının sözlü tartışmalarına katılmasının doğru olmadığını belirten Ceyhan, ‘evet-hayır’ tartışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Evet’ veya ‘Hayır’ vereceklerin karşılıklı tartışma faydadan çok zarar sağlar. Biz neden evet denileceğini anlatıyoruz. Ülkesini, devletini geleceğini düşünen hangi partiye oy verirse versin, evet diyeceğine inanıyorum. Yüzde 65’in üstüne çıkmak için çalışacağız.

"HAYIR KAMPANYASI YÜRÜTENLER..."

Referandumda oy kullanacaklar için 2 şık var ‘evet’ ya da ‘hayır’. ‘Hayır’ kampanyası yürütenler; kamplaşmayı kendileri yapıyor. Mahalle baskısını yapanlar onlar. Bu memlekette evet de hayır diyende değerlidir. Herkes oyununu net oynamalıdır. Milletimiz fotoğraf net olarak görüyor. Safsatalarla kampanya yürüten CHP’nin ipliği pazara çıkmıştır. Evet diyenler için mahalle baskısı yapıyorlar. Milletin kararı başımızın üstündedir.”