  • BIST 76.618
  • Altın 133,881
  • Dolar 3,5794
  • Euro 3,7283
  • Kocaeli -1 °C

AK Parti İl binası önünde şüpheli paket alarma geçirdi

»
AK Parti İl binası önünde şüpheli paket alarma geçirdi
İzmit'te bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yola bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Paket bomba imha uzmanlarınca yerleştirilen fünye ile patlatıldı. 

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 karayolu üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, refüjdeki ağacın dibinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu geçici trafiğe kapattı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz ile yaklaştıkları pakete fünye yerleştirdiler. Fünye yerleştirilen paket, büyük bir gürültüyle patlatılırken, yapılan incelemede paketin içinden giyim malzemeleri çıktığı belirlendi. Paketin patlatılmasının ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

2-037.jpg1-029.jpg

pak2.jpgpak3.jpgpak1.jpg

 

Bu haber toplam 1020 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cesedi bulunan işçiyi, arkadaşının attığı kafa öldürmüş03 Ocak 2017 Salı 18:12
  • Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı03 Ocak 2017 Salı 14:51
  • Gebze'de sahte içki operasyonu03 Ocak 2017 Salı 14:03
  • Körfez'de motor alev alev yandı03 Ocak 2017 Salı 12:49
  • Osman dede 23 gündür kayıp03 Ocak 2017 Salı 12:07
  • Körfez'de bomba paniği03 Ocak 2017 Salı 11:23
  • 5 metre yükseklikten düşüp öldü02 Ocak 2017 Pazartesi 22:58
  • Elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu!02 Ocak 2017 Pazartesi 10:50
  • Gölcük'te facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil takla attı02 Ocak 2017 Pazartesi 09:51
  • Körfez'de, tek katlı ev alev alev yandı01 Ocak 2017 Pazar 12:59
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kuralcılığın sınırı olmalı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti