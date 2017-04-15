Ak Parti ile MHP evet için yürüdü

Körfez'de bugün Ak Parti ile MHP birlikte evet için yürüdü.

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nden başlayan yürüyüşe AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Ak Parti ilçe başkanı Osman Badem, AK Parti ve MHP teşkilatları, çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte polis ekipleri önlemleri üst düzeyde tuttu. Mehteran takımının da katıldığı yürüyüş Güney Mahallesi Tütünçiftlik Kültür Merkezi Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe katılanlar hep birlikte "evet" dedi.