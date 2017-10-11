AK Parti İzmit eski ilçe başkan yardımcısı Aykut Sunar istifa etti

'HERKES HADDİNİ BİLSİN'

'Ben haddimi biliyorum, dilerim herkes haddini bilmeyi öğrenir' diyen Aykut Sunar, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

​"İlçe dışında olduğum için istifam gecikmeli oldu. İstifa etmekten vaz geçmem, söz konusu bile değildir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; ilçe başkanının başarılı olup olmaması kendi ve ekibine ait olacağından istediği kişiyi yönetimine alma yetkisine sahiptir. Hiç kimsenin ben yönetime girmedim diye küsme hakkına sahip değildir. Dolayısıyla benimde böyle bir hakkım yoktur. Ben bu görevi çoğunluğu başkan yardımcılığı olmak üzere üç yıldır yapıyorum. Niyetim asla siyasi polemiğe girmek değildir. Saygıdan dolayı istifaden asla vaz geçmem. Ben ekmek paramı siyasetten kazanmıyorum. Zor bir bölgede siyaset yapıyoruz; yapılmaktadır. Bu nedenle toplumun her kesimini kucaklaması, bunlara seçimlere gelmeden yapması çok daha iyi olurdu. Benim siyasete bakışım, Şeh Edebali'nin İnsanı Yaşat ki, devlet yaşasın düsturudur. Ben ve meslektaşlarım ger il bazında gerek genel merkez basında yaptıkları görüşmelerde sayın Ayaz'ın kantincilerle ilgili görüşünün parti görüşü olmadığını iade etmişlerdir. Yoksa hiç bir tereddüt etmeden partimden de isafa ederdim. Koynuyla ilgili gerek Cumhurbaşkanlık birimine gerekse başkanlık birimine üzüntülerimizi belirttik. Ben haddimi biliyorum, herkes haddini bilmeyi öğrensin. Başta Tüm Kantinci meslektaşlarım olmak üzere herkese saygılarımı sunarım.

Aykut Sunar, eski ilçe başkanı Ali Korkmaz döneminde 3 yıl boyunca AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Kongreye kadar da yönetim kurulu üyesiydi. Hasan Ayaz’ın listesinde olup olmayacağını herkes merak ederken…Kongrede yedek listede 6. sırada yer almıştı.

Çiğdem ARMAĞAN