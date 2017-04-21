AK Parti İzmit ilçe Başkanı Korkmaz: AK Parti+MHP+BBP=Referandum sonucu; değildir”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, bu sabah yönetim kurulu toplantısı öncesi, İlçe binasında yaptığı basın toplantısında 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucu değerlendirdi, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kahvaltılı basın toplantısında İl yöneticisi Temel Erten, İlçe SKM Başkanı Erdoğan Şentürk, İlçe Başkan Yardımcıları Çağlayan Duman, İbrahim Gürsel ve Ali Güney hazır bulundu.

Referandumdan 3 ay önce, çalışmalara başladıklarını belirten AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, güzel bir kampanya ve güzel bir sonuç ile milletimizin yeni Anayasayı onaylandığını söyledi. Referandumun parti seçimi olmadığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylaması olduğunu belirten Korkmaz, “AK Parti+MHP+BBP=Referandum, oylamanın sonucu olarak değerlendirilemez. MHP ve BBP’nin İlçe Başkan ve teşkilatlarının bize psikolojik desteği çok önemliydi. Her iki partimizin başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağduyulu CHP seçmenin de evet oyu verdiğini düşünüyorum. Referandum da 1 milyon 400 bin evet oyu fazla çıktı; demokrasi gereği saygı duyulmalıdır.” dedi.

Evet ve Hayır oyu atanların, sandığa giden herkesin saygıdeğer olduğunu söyleyen Korkmaz, eleştirilere neden olan İzmit’te alınan oy oranı ile ilgili şöyle konuştu: “İzmit’in sosyal ve siyasal yapısı farklıdır. Oylar da İzmit’te düşüş hissedildi. 1 Kasım’a göre daha fazla oy alındı. Ama, alınan oyların hepsi bizimdi diyemem. Akşener’in İzmitli olması nedeniyle, oylarımızı olumsuz etkilediğini hissettik. Tramvayın gecikmesi nedeniyle esnafların sıkıntı yaşamasının da ufak tefek etkisi oldu. Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ile uyumlu çalıştık, mücadelemizde başarılıydık. İzmit’te halkın tercihi bizim eksikliğimizden dolayı değildir. HDP, FETÖ’de hayır için çalıştı. Bütün arkadaşlarımız üzerlerine düşeni yaptı.”

CHP’nin seçim sonrası yaptığı açıklamaları da değerlendiren AK Parti İzmit İlçe Başkanı Korkmaz, “Hem demokrasiden bahsedeceksin, hem de halkın tercihine saygı duymayacaksın; bu doğru değildir. CHP’nin yapması gereken, halkın tercihine saygı duymaktır. CHP’nin, eylemlerle ülkeye zarar vermesi CHP’ye yakışmaz” diye konuştu.

2011’den bu yana İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirten Korkmaz, kongre süreci ile ilgili soruya, “İzmit ilçe Teşkilatımız layıkıyla görevine yaptı, yapmaya da devam edecek. Biz de bir seçim bitti mi, ikinci seçim için hazırlıklar başlar.” diyerek, adaylık konusunda net bir açıklama yapmadı. Korkmaz, önümüzdeki hafta MHP ve BBP İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyareti, ilçe teşkilatlarına teşekkürü de İlçe Danışma Meclisi toplantısında yapacaklarını açıkladı.

