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AK Parti İzmit Kadın Kolları hızlı başlıyor

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AK Parti İzmit Kadın Kolları hızlı başlıyor

AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, referandum çalışmaları için 16 Nisan’a kadar SKM program taslaklarını ana kademe ile oluşturdukları bilgisi vererek, yeni projelerle İzmit İlçe Kadın kolları teşkilatları sahaya inmeye hazırlandıklarını söyledi.

AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları haftalık yönetim kurulu toplantısı parti binasında yapıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, yedek yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ankara’da gerçekleşecek olan dev program için yapılan hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, 45 günlük SKM program taslaklarının hazır olduğunu ve İzmit ilçe kadın kolları olarak tüm teşkilatlar sahalarda olacaklarını söyledi. 

SOSYAL PROJELER DEVAM EDİYOR
Teşkilat çalışmalarının yanı sıra, ses getiren sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren ve örnek çalışmalara imza atan Aysel Demirtaş ve ekibi bu seçimde de her seçimde olduğu gibi farklı projelerle tüm kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Demirtaş, ‘Vazgeçme, başarmak senin elinde’ isimli, eğitimini yarıda bırakan bireyleri yeniden eğitime kazandırmayı amaçlayan projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini ve projeye ilginin büyük olduğunu söyledi. Aynı zamanda proje kapsamında eğitim hayatına geri döndürülen öğrenciler haftanın iki günü psikolojik destek de alıyor. 

ÇAT KAPI PROJESİ DEVAM EDECEK
Mahallelerde yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eğitim programlarını ana kademe ile birlikte tamamladıklarını söyleyen Başkan Aysel Demirtaş, “Yerel seçimlerde yapmış olduğumuz Çat Kapı projemiz ile 108 bin 790 kişiye ulaşmıştık. Yine bu projemizi referandum çalışmalarımızda da uygulayacağız ve çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Her ilçede olduğu gibi Sokak Sorumlularımızı atadık.  102 mahallemizden, 52 mahallemizde 1765 sokak sorumlumuz atandı. Tüm ekibimizle girilmedik sokak kalmayacak. Kadın esnaflar, kadın STK’lar, kadının yer aldığı her meslek dalındaki kadınlara ulaşacağız. 
 

‘ÇALIŞMALARIMIZ DALGA DALGA BÜYÜYECEK’
Demirtaş açıklamalarının devamında, “İzmit ilçe kadın kolları olarak her seçimde, alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin rotasını istikrara çevirecek olan bu seçimde de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Önümüzdeki süreci başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Ülkemiz hedefine ulaşacaktır. Kadın kolları olarak Anayasa ve referandum konusunu anlatmadık kimse bırakmayacağız. Ülkemizi prangalarından kurtaracak olan yeni hükümet etme sistemini anlatmak için gece gündüz çalışacağız. Çalışmalarımız dalga dalga büyüyerek 16 Nisan’a kadar devam edecek” dedi. 

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