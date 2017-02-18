AK Parti İzmit'in referandum hedefi: “Alnımızın akıyla çıkacağız”

AK Parti Genel Merkezi’nin 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylaması (referandum) için İl Başkanlığı tarafından belirlenen eğitimciler tarafından, teşkilat yöneticilerine eğitim verilmesi talimatı vermişti.

Bu çerçevede, AK Parti İl Teşkilatı, hafta başından itibaren ilçelerde halk oylaması eğitim toplantıları başlattı. Kartepe’den sonra dün akşam da İzmit İlçe Teşkilatı’nın halk oylaması eğitim toplantısı Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliğinde yapılan halk oylaması teşkilat eğitim toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl ve İlçe yöneticileri, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileri, Mahalle Başkan ve yöneticileri ile İstişare Kurulu üyelerinden oluşan yaklaşık 500 teşkilat mensubu katıldı.

‘Bismillah’ diyerek halk oylaması çalışmalarını başlattıklarını belirten AK Parti İzmit İlçe Başkanı Korkmaz, halk oylaması eğitimlerini, teşkilatların söylem birliği içinde olması için yapıldığını söyledi. AK Parti olarak, 15 yıldın millete hizmet ettiklerimi belirten Korkmaz: “En önemli hatiplerimiz; partimizin kurulduğu günden bugüne hizmet eden sizlersizin. 16 Nisan’a kadar çok çalışacağız; ülkemizin önünü açacak, güçlendirecek, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni milletimiz onaylayacaktır. Millette karşılığı olmayanlar, feveran ediyor, etmeye devam edecek. 16 Nisan’da güçlük teşkilatlarımız ve güçlü milletimiz ile ülkemizin önü açılacaktır.” dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Eryarsoy, programın, basına kapatılan bölümünde 16 Nisan’da halkın oyuna sunulacak olan Anayasa değişikliğini anlattı. Eryarsoy, toplantıya katılan teşkilat mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Katılımcılara, ‘Kararımız Evet-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adlı kitapçık dağıtıldı.



