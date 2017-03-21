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AK Parti İzmit’te 4 ayrı yerde seçim bürosu açacak

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AK Parti İzmit’te 4 ayrı yerde seçim bürosu açacak
AK Parti İzmit SKM ekibi, 16 Nisan’da yapılacak referanduma planlı ve programlı ve geceli-gündüzlü çalışıyor.

Erdoğan Şentürk başkanlığındaki SKM’nin 100 kişilik ekibi, referandum gününe kadar yapacakları çalışmaları, tempoyu artırarak sürdürüyor. İlçe SKM’deki program ekibi her gün gece geç saatlere kadar çalışarak, ekiplerin çalışmalarını planlayıp, organize ediyor.

Son 3 seçimde SKM başkanlığını yapan Şentürk, 12 Mart Pazar günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 8.Açılış Bayramı’na katılan 50 bini aşkın İzmitliye teşekkür etti. İzmit’te yüzde % 63’lük ‘evet’ oyu hedefini aşmak için SKM ekiplerinin çok çalıştığını belirten Şentürk, “Kadınların ve gençlerimiz mahalle mahalle, ev ev dolaşarak, kahve ikram ediyor, evet gazetesi ile broşürler dağıtıyor. Vatandaşlarımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatıyor. Halkımız, muhalefetin yalan yanlış bilgilerine itibar etmediklerini görüyoruz. Milletimizin, Türkiye’nin önünün açılması için evet oyu vereceğine inanıyoruz.” dedi.

ALİKAHYA SEÇİM BÜROSU CUMA GÜNÜ AÇILACAK
İzmit’te 4 ayrı bölge de Türk Bayrakları ile süslenecek seçim bürosu açacaklarını açıklayan AK Parti İzmit İlçe SKM Başkanı Şentürk, Alikahya (Merkez), Bekirpaşa (Bekirdere), Kuruçeşme (Merkez) ve Çarşı (Alemdar Caddesi-Sanat Sokağı girişi)’da seçim bürolarını 10 gün içinde açılacağını söyledi. AK Parti’nin İzmit’teki ilk seçim bürosu, 24 Mart Cuma günü 18.30’da Alikahya’da açılacak.  

AK Partililer ‘evet’ oyu için İzmit’te Yürüyüş Yolu’nda stant-çadır kuracak, karavanlarda çay ikramlı broşürler dağıtacak, seçim araçları ile caddelerde, sokaklarda dolayarak evet anonsları yapacak.

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