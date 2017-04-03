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AK Parti İzmit’te çarşamba sandık kurulu toplantısı var

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AK Parti İzmit’te çarşamba sandık kurulu toplantısı var
AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı, 16 Nisan’a kadar seferberlik ilan etti. 

Halk oylaması kapsamında sokak sokak, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren İzmit İlçe teşkilatının her kademesi vatandaşlara, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatıyor ve ‘Evet’ demeye davet ediyor. Teşkilat Başkanı Çağlayan Duman ve Seçim İşleri Başkanı Ali Güney de bu çalışma kapsamında mahalle başkanları ile bir araya geldi. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 5 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan Sandık Kurulları Eğitim Toplantısı hakkında bilgilendirme yapıldı. 

‘SEÇİMDEN ALNIMIZ AK ÇIKACAĞIZ’
Teşkilat Başkanı Çağlayan Duman, büyük bir özveriyle, mahallelerinde çalışmalarını sürdüren mahalle başkanlarına teşekkür etti, “16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan referandum seçimlerinde emeklerimizin karşılığı sandıklara yansıyacak” dedi.

İzmit’te 689 asil ve 689 yedek sandık kurulu üyesi olduğu bilgisini veren Seçim İşleri Başkanı Ali Güney, Kadın Kolları ve gençlik kollarından da birer müşahitle birlikte yaklaşık 3 bin kişinin seçim günü İzmit’te sandık başında hazır bulunacaklarını kaydetti. Seçim sürecinde yapılan çalışmalar kadar, sandığa sahip çıkmanın da önemli olduğunu vurgulayan Seçim İşleri Başkanı Ali Güney, “Bütün müşahit ve sandık görevlilerimizle birlikte bu seçimden başımız dik ve alnımız ak olarak çıkacağız” dedi. 
 

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