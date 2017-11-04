AK Parti İzmit’te kongre var
AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı 4. Olağan Gençlik Kolları kongresi yarın saat 19.00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak.Tek listeli kongrede il gençlik kolları teşkilat başkanı Aykut Çağlayan rakipsiz seçime girecek.
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IŞIK VE ECERTAŞ GELİYOR
400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 25 yönetim kurulu üyesi 103 il delegesi seçilecek. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş katılacak.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : AK Parti İzmit, kongre, Aykut Çağlayan
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