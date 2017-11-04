AK Parti İzmit’te kongre var

IŞIK VE ECERTAŞ GELİYOR

400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 25 yönetim kurulu üyesi 103 il delegesi seçilecek. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş katılacak.

Çiğdem ARMAĞAN

