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AK Parti İzmit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye

AK Parti İzmit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye

AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı, bugün Ankara’da gerçekleşen partinin grup toplantısına katılım sağladı.

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Ankara’ya giden heyetin içinde  Kocaeli Milletvekilleri; Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

BİR ARAYA GELDİLER
Partililer, kendilerine seslenen Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Öte yandan İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Cumhurbaşkanı  Erdoğan’a tablo hediye etti.

Çiğdem ARMAĞAN

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