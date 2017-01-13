AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz’dan Fatma Kaplan Hürriyet'e sert eleştiri

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, TBMM’nde Anayasa değişikliği görüşmelerinde yaşananlar ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in açıklamalarıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Yılmaz’ın AK Parti İl Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında başkan yardımcıları Canan Soylu, Reyhan Ataman Bayraktar, Emine Bayrak, Merve Kesici ve Aysel Özlü de hazır bulundu.

Halkın iradesinden korkan, halkın tercihlerine güvenmeyen ve halka rağmen siyaset anlayışının ülkemizde artık tarih olduğunu kabul edemeyen zihniyetin kendisini tekrar gösterdiğini söyleyen Yılmaz, “Halkın tercihi ile iktidara gelemeyeceğini anlayan malum siyasi parti gazi meclisimizde hiçbir dönemde görülmemiş, demokrasi tarihimize kara leke olarak geçecek görüntüler sergilemektedir. Bir kadın ve kadınların siyasette daha fazla yer almasını isteyen ve bu uğurda çaba gösteren siyasetçiler olarak bizleri fazlasıyla üzen bir olay da u kara lekede en büyük paylardan birine bir kadın siyasetçinin maalesef CHP Kocaeli Milletvekili olan bir siyasetçinin sahip olmasıdır.” dedi.

Ülkemiz siyasetinin kalite ve seviyesinin artmasının kadın siyasetçi sayısının artmasıyla sağlanacağını savunan insanların yüzünü yere düşüren vekil genel başkanına yaranmak adına başarılı bir eylem yapmış olan CHP’li Hürriyet’in gazi meclisinde kadın vekil sayısını bir eksilttiğini belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, şöyle konuştu: “Oylamalar esnasında oluşan yoğun karışıklığı; AK Partili milletvekillerini diline dolayan vekil, seviyesizce; bırakın bir kadına, bir milletvekilinin ağzına yakışmayacak bir örnekle eleştirmiştir. Malum partide siyaset dizaynları kasetlerle yapılıyor olabilir, onlar için bu tür muhabbetler sıradan sayılabilir, toplum değerlerinden uzak siyaset tarzları olabilir. Ama siyasi görüşü her ne olursa olsun, saygısızca yapılan bu davranış bir kadına yakışmamıştır. Muhaletef etmek böyle anlamsız bir üslupla olmamalıdır. Fatma Kaplan Hürriyet mecliste olduğunu, milleti temsil ettiğini, bir kadın olduğunu unutmuş ve böylesi bir açıklama yapmıştır. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partiye mensup bir kadının çıkıp böylesi bir açıklama yapması CHP’nin içler acısı halini göstermektedir.”

“Fatma Hanım’ı, faziletli olmaya davet ediyoruz”

CHP Milletvekili Hürriyet’i faziletli olmaya davet eden AK Parti il Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, “Fatma Kaplan Hürriyet önce kadınlık görevini sonra vekillik görevini yerine getirmeli. Hürriyet hanım unutmayın siz milleti temsil ediyorsunuz ama ondan önce bir kadın ve annesiniz. Kendisi, maalesef, kadınları temsil etmek konusunda sınıfta kalmıştır. Bu, kadınlarımızın değil, Hürriyet’in eksikliğidir. Bizler inanıyoruz ki, doğru tercihlerle kadınlarımız, Türk siyasetine değer kazandırmaya devam edecek ve Hürriyet’in verdiği hasarı tamir edecektir.” dedi.

