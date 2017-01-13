  • BIST 80.846
  • Altın 146,492
  • Dolar 3,8052
  • Euro 4,0507
  • Kocaeli 9 °C

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz’dan Fatma Kaplan Hürriyet'e sert eleştiri

»
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz’dan Fatma Kaplan Hürriyet'e sert eleştiri
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, TBMM’nde Anayasa değişikliği görüşmelerinde yaşananlar ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in açıklamalarıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Yılmaz’ın AK Parti İl Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında başkan yardımcıları Canan Soylu, Reyhan Ataman Bayraktar, Emine Bayrak, Merve Kesici ve Aysel Özlü de hazır bulundu. 

Halkın iradesinden korkan, halkın tercihlerine güvenmeyen ve halka rağmen siyaset anlayışının ülkemizde artık tarih olduğunu kabul edemeyen zihniyetin kendisini tekrar gösterdiğini söyleyen Yılmaz, “Halkın tercihi ile iktidara gelemeyeceğini anlayan malum siyasi parti gazi meclisimizde hiçbir dönemde görülmemiş, demokrasi tarihimize kara leke olarak geçecek görüntüler sergilemektedir. Bir kadın ve kadınların siyasette daha fazla yer almasını isteyen ve bu uğurda çaba gösteren siyasetçiler olarak bizleri fazlasıyla üzen bir olay da u kara lekede en büyük paylardan birine bir kadın siyasetçinin maalesef CHP Kocaeli Milletvekili olan bir siyasetçinin sahip olmasıdır.” dedi.

Ülkemiz siyasetinin kalite ve seviyesinin artmasının kadın siyasetçi sayısının artmasıyla sağlanacağını savunan insanların yüzünü yere düşüren vekil genel başkanına yaranmak adına başarılı bir eylem yapmış olan CHP’li Hürriyet’in gazi meclisinde kadın vekil sayısını bir eksilttiğini belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, şöyle konuştu: “Oylamalar esnasında oluşan yoğun karışıklığı; AK Partili milletvekillerini diline dolayan vekil, seviyesizce; bırakın bir kadına, bir milletvekilinin ağzına yakışmayacak bir örnekle eleştirmiştir. Malum partide siyaset dizaynları kasetlerle yapılıyor olabilir, onlar için bu tür muhabbetler sıradan sayılabilir, toplum değerlerinden uzak siyaset tarzları olabilir. Ama siyasi görüşü her ne olursa olsun, saygısızca yapılan bu davranış bir kadına yakışmamıştır. Muhaletef etmek böyle anlamsız bir üslupla olmamalıdır. Fatma Kaplan Hürriyet mecliste olduğunu, milleti temsil ettiğini, bir kadın olduğunu unutmuş ve böylesi bir açıklama yapmıştır. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partiye mensup bir kadının çıkıp böylesi bir açıklama yapması CHP’nin içler acısı halini göstermektedir.”

“Fatma Hanım’ı, faziletli olmaya davet ediyoruz”

CHP Milletvekili Hürriyet’i faziletli olmaya davet eden AK Parti il Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, “Fatma Kaplan Hürriyet önce kadınlık görevini sonra vekillik görevini yerine getirmeli. Hürriyet hanım unutmayın siz milleti temsil ediyorsunuz ama ondan önce bir kadın ve annesiniz. Kendisi, maalesef, kadınları temsil etmek konusunda sınıfta kalmıştır. Bu, kadınlarımızın değil, Hürriyet’in eksikliğidir. Bizler inanıyoruz ki, doğru tercihlerle kadınlarımız, Türk siyasetine değer kazandırmaya devam edecek ve Hürriyet’in verdiği hasarı tamir edecektir.” dedi. 
 

Bu haber toplam 415 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anayasa değişikliği teklifinin altıncı maddesi kabul edildi12 Ocak 2017 Perşembe 20:39
  • SASKİ, Tüpraş kararı için üst mahkemeye başvuruyor12 Ocak 2017 Perşembe 19:05
  • İzmit heyeti Kızıltepe’de12 Ocak 2017 Perşembe 18:55
  • Başkan Ayaz, muhtarlarla 2017’nin ilk buluşmasını yaptı12 Ocak 2017 Perşembe 16:50
  • Karaosmanoğlu: “Adamına göre muamele bize yakışmaz”12 Ocak 2017 Perşembe 16:27
  • KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı helallik istedi12 Ocak 2017 Perşembe 16:21
  • Basın Onur Günü programı belli oldu12 Ocak 2017 Perşembe 15:06
  • 'Çakmak'ların avukatından açıklama12 Ocak 2017 Perşembe 14:54
  • Şemsettin Ceyhan: CHP’li milletvekillerine sesleniyorum...12 Ocak 2017 Perşembe 12:37
  • 2016’nın en başarılı büyükşehir belediye başkanları12 Ocak 2017 Perşembe 12:36
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali, gurur duymakta haklı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti