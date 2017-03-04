AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısı bugün

AK Parti Kocaeli Kadın Kolları istişare toplantısı bugün saat 14.00’de Ticaret Odası Sosyal Tesisi Beytül Kebap’ta başlayacak.

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz yönetimindeki yemekli toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Işık bugün sabah 09.30'da basın mensuplarıyla toplanıp, referandum ile ilgili bilgiler verecek.