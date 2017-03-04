AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısı bugün

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz yönetimindeki yemekli toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılması bekleniyor.
Ayrıca Bakan Işık bugün sabah 09.30'da basın mensuplarıyla toplanıp, referandum ile ilgili bilgiler verecek.
İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz yönetimindeki yemekli toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılması bekleniyor.
Ayrıca Bakan Işık bugün sabah 09.30'da basın mensuplarıyla toplanıp, referandum ile ilgili bilgiler verecek.
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