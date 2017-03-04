  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 0 °C

AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısı bugün

»
AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısı bugün
AK Parti Kocaeli Kadın Kolları istişare toplantısı bugün saat 14.00’de Ticaret Odası Sosyal Tesisi Beytül Kebap’ta başlayacak.

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz yönetimindeki yemekli toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Işık bugün sabah 09.30'da basın mensuplarıyla toplanıp, referandum ile ilgili bilgiler verecek.

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’de Sarıbay, çarşı esnaflarıyla02 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • Sarıbay: “%60 Hayır bekliyorum”02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Dördüncü cemre sandığa düşecek02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Doğan: 'Referandum milletin zaferiyle sonuçlanacak'02 Mart 2017 Perşembe 11:24
  • AK Romanlar Grup toplantısına katıldı01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Başkan: “Kocaeli’den güçlü Evet çıkar”01 Mart 2017 Çarşamba 12:37
  • AK Parti'nin Kocaeli tanıtım günü belli oldu28 Şubat 2017 Salı 21:52
  • DP yönetiminde Kocaeli'den 7 kişi 27 Şubat 2017 Pazartesi 21:04
  • Başbakan Yıldırım 50'den fazla ilde miting yapacak27 Şubat 2017 Pazartesi 10:14
  • Ankara’ya AK Körfez Damga Vurdu   26 Şubat 2017 Pazar 13:42
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti