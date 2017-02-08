AK Parti Kadın Kolları Projesi’ne Yılmaz desteği

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Aysel Demirtaş Başkanlığı’ndaki İzmit İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği ‘Vazgeçme Başarmak Senin Elinde’ Projesi ile eğitim hayatlarına geri dönmeleri sağlanan öğrenci ve velileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Alikahya’daki Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Lisesi’nin pilot okul olarak seçilmişti.

Proje kapsamında, son olarak ziyaret edilen ve eğitime geri dönmeleri sağlanan öğrenciler ile aileleri AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş önderliğinde, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile bir araya geldi. Programa aynı zamanda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da katıldı. Nev-i Sanat Kafe’de düzenlenen programda, gençler Milletvekili Yılmaz’a taleplerini iletme fırsatı buldu.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLİYOR

Şimdiye kadar birçok kişinin eğitimlerine geri dönmelerini sağlayan proje kapsamında devam eden ev ziyaretleri ile gidilerek gerekli inceleme ve tespitlerde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda, eğitimini yarıda bırakanların yeniden açık lise ve örgün öğretime kaydı yapıldı. Yapılan tespitler neticesinde İzmit Belediyesi sosyolog ve psikologları tarafından öğrenci ve ailelere psiko-sosyal alanda danışmanlık desteği de veriliyor. AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları’nın eğitime yönelik yaptıkları ses getiren projelerini yakından takip ettiği bilgisini veren Mehmet Akif Yılmaz, “Bu örnek projede emeği geçen başta AK Parti Kadın Kollarımız olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Kadın Kollarımızın bu başarılı ve önemli projelerinin sonuna kadar destekçisiyim. Bu tür çalışmalar yaygınlaşmalı” dedi.