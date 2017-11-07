AK Parti Kadın Kolları'nda 5 ilçenin başkan adayı belli oldu

Bilindiği gibi geçtiğimiz ay AK Parti’de kongreler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ertelenmişti. Ertelenen kongrelerin yapılması için çalışmalar başladı.

AK Parti kadın kolları başkan adaylarının belirlenmesi için İzmit’ten Nezahat Çini, Şafak Durak ve Betül Yazıcı, Gebze’den Yurdanur Tohum, Güzin Ayan, Aysun Uysal ve Şermin Uzuner, Başiskele’den Neşe Gökçe, Dilek Karakuş ve Nurgül Çelikkol, Kandıra’dan Merve korkmaz, Hülya Ok ve Gülnur Bayram, Çayırova’dan ise Aysel Keskin, Üveyde Ünal ve Seyhan Dönmez, Ankara’ya giderek genel merkezde mülakatlara katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile yapılan görüşmenin ardından istişareler sonucunda;

İzmit’in adayı Betül Yazıcı,

Başiskele’nin adayı Dilek Karakuş,

Çayırova’nın adayı Seyhan Dönmez,

Gebze’nin adayı Şermin Uzuner,

Kandıra’nın adayı da Gülnur Bayram olarak belirlendi.