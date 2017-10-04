AK Parti Kandıra Ölmez’e emanet

AK Parti Kandıra 6.olağan İlçe Kongresi bugün Turan Güneş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongre saat 13.00'te başladı. Mevcut ilçe başkanı Yunus Özder’in yeniden aday olmadığı kongrede görev değişimi yaşandı. Kongreye rakipsiz giren Erol Ölmez teşkilatın yeni başkanı oldu. 426 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 21 il delegesi ve 15 ilçe yöneticisi seçildi. Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, eski İl Başkanı Mahmut Civelek, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve parti teşkilatı katılım sağladı. Kongrenin Divan Başkanlığını Adnan Turan üstlendi.

ÖNCE CAMİYE GİRDİK SONRA KAHVEHANEYE

Açılış konuşmasını mevcut ilçe başkanı Yunus Özder yaptı. Özder, “Geçen dönem Erdinç Şentürk arkadaşımdan görevi devralmıştım. O zaman da heyecanlıyım, şimdi de heyecanlıyım. Heyecanımızı hiç kaybetmedik. İbrahim Başkan’ın ‘durmak yok yola devam’ sözü bize yol oldu. 7 Haziran’da istediğimiz oyu alamadık. 1 Kasım seçimlerinde bu oyumuzun üstüne çıktık. Kolay olmadı. Önce Ünal Başkanımla birlikte camiye girip cübbe giydik, daha sonra kahvehaneye girip mikrofonu elimize aldık. Bizi görenler ‘bunlar başkanmış’ dedi. Son 3 yılda seçimden seçime koştuk. Boş zamanımız hiç olmadı. Köyümüzde girmedik yer bırakmadık” şeklinde konuştu.

2019’DA BELEDİYE BİNASI ŞEKİLLENECEK

Öte yandan Özder, Kandıra için şu müjdeleri verdi. “2019 yılına kadar belediye binası inşallah şekillenecek. Kandıra yolu 2 yıl içinde bitecek. Gıda OSB yargı süreci bitince mutlaka hayata geçecektir” Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Görev yaptığımız süre boyunca çok çalıştık. Kandıra’mıza bugüne kadar yapılmayan her projeyi seçim broşürümüze yazdık. 25’e yakın seçim beyannamemiz vardı. Bunların 10 tanesini tamamlamış durumdayız. Ama eksikliklerimiz içinde kent meydanı ve Kandıra belediye binası bizim için en önemlisiydi. Belediye binamızın projesi bitti. Kasım ya da Aralık ayında ise kent meydanı projemiz belirlenmiş olacak. 1 veya 2 ay içinde Kandıra namazgahına düğün salonumuz yapılacak” ifadelerini kullandı.

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İŞİMİZ ÇOK ÇALIŞMAK

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, kongre sürecinden bu yana bir aksaklık yaşamadıklarını ifade etti. Ceyhan, “Bugün sekizinci ilçe kongremizi birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. AK Parti’nin kongreleri kurulduğundan beri bir bayrak değişiminin, kan değişiminin adresi oldu. Hiçbir zaman birbirinin ayağına basma kongresi olmadı. Bugün bir bayrak değişimi var. AK Parti’de hiçbir zaman görevi devreden artık partiyi bırakıp gitmez. Bu parti dava partisidir. 16 yıldır AK Parti Kandıra’da önemli hizmetler ortaya koyuyor. Yeni yönetimin mazbatasını aldıktan sonra köy köy gezeceğinden eminim. Bizim işimiz sefere çıkmak, çok çalışmak. Bizim işimiz milletimizin hizmetine hizmetkar olmak” dedi.

ERTELENEN KONGRELERİ DEĞERLENDİRDİ

Ertelenen ilçe kongreleri hakkında konuşan Ceyhan, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 30 büyükşehirin ilçe kongrelerini diğer illerin kongrelerinden sonra yapın demiş. Sadece Kocaeli değil, diğer büyükşehirin de ilçe kongreleri ileri bir tarihe ertelendi. Bunun dışında bir gerekçe yok” diye konuştu.



Erol Ölmez’in yönetimi: Erol Ölmez, Erkan Öztürk, Cemile Kulaç, Rami Üresin, Ahmet Yazıcı, Ahmet Can, Mesut Tekin, Ahmet Alper Tokgöz, Gökay gödek, Resul Ersöz, Orhan Yaman, Şenol Ayyıldız, Fatma Aydın, Fazlı Yılmaz, Rıdvan Elmas.

İl delegeleri: Erol Ölmez, Ünal Köken, Yunus Özder, Nilüfer Çelik, Faik Bal, Erdinç Şentürk, Cengiz Kan, İsmail Genç, Muhsin Tekol, Mustafa Akkoç, Ercüment Şahin, İskender Yazıcı, Ayhan Kılıç, Yüksel Sağlam, Ruhi Yaşar Sezgin, Erkan Öztürk, Murat Ölmez, Mustafa Satılmış, Musa Yener, Nazmiye Ceylan, Ömer Bayrakdar.



Çiğdem ARMAĞAN